“Todos los países decentes deberían apoyar a Cuba”: PC exige a Boric solidarizar con la isla ante el bloqueo de EE.UU.

Este domingo, el gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, anunció el envío de 814 toneladas de ayuda humanitaria para la población civil de Cuba. La medida se tomó en medio del bloqueo a la isla impuesto por Estados Unidos.

El gesto fue visto con atención por el Partido Comunista (PC) de Chile, desde el que han expresado solidaridad con la isla desde hace semanas. Lo que esperan, en concreto, en la colectividad es que el gobierno del Presidente Gabriel Boric tome acciones similares a las de México.

El diputado comunista Boris Barrera dijo a este medio que “esperamos que nuestro gobierno pueda generar toda la ayuda necesaria, considerando que el bloqueo ahora ha sumado la imposibilidad de que se pueda comercializar petróleo con Cuba”.

Dentro de las medidas del bloqueo, el gobierno de Donald Trump busca impedir que otras naciones envíen hidrocarburos a La Habana. Con la caída de Nicolás Maduro en Venezuela, la isla perdió su principal vía de acceso al petróleo.

“Eso es condenar al pueblo cubano prácticamente a un genocidio. Que no pueda contar con petróleo significa que no va a funcionar el sistema eléctrico. Si este no funciona, no funcionan los hospitales, la conservación de alimentos, medicamentos (...)”, agregó el diputado Barrera.

“México está dando un ejemplo de dignidad, solidaridad, y espero que nuestro gobierno (...) genere todas las acciones multilaterales para enfrentar este bloqueo. Ojalá pueda dar alguna señal de solidaridad, sobre todo en tema médico”, concluyó el parlamentario.

La también diputada comunista Nathalie Castillo (PC) planteó en X que “México ha dado señales y gestos humanitarios concretos frente al asedio y bloqueo a Cuba. Ambos pueblos dignos y solidarios. Esperaría lo mismo de Chile“.

Por su parte, la diputada Carmen Hertz (PC) sostuvo que “ante la arremetida de un imperio en decadencia, encabezado por un pedófilo, todos los países decentes del mundo deberían apoyar a Cuba, al que se intenta llevar al colapso a través de intensificar un bloqueo asfixiante de más de 60 años".

“Ante un bloqueo criminal de EE.UU., los países latinoamericanos deberían solidarizar con el pueblo cubano. La clara señal que da México debería servir para que el resto de los países tome acciones similares, no solo es pos de ayuda humanitaria, sino que avanzar de manera decidida en el levantamiento del bloqueo”, complementó el también diputado Matías Ramírez (PC).

Esta mañana, el presidente del PC, Lautaro Carmona, se refirió -a través de su cuenta de X- a la situación que atraviesa la isla. “La asfixia económica producto de la intensificación del criminal bloqueo contra Cuba provoca estragos en la población y los servicios básicos. Urge que el mundo condene con todas las fuerzas esta agresión y se intensifique la solidaridad política y material con el pueblo cubano", escribió.

Carmona, acompañado por el histórico dirigente comunista Juan Andrés Lagos, visitaron la isla entre el 17 y el 22 de enero. Ahí, ambos se reunieron con el presidente Miguel Díaz-Canel. A su llegada, el timonel redactó un informe político en que se lee: “Como país, como izquierda y como partido tenemos que dar un salto en calidad y en cantidad en la solidaridad internacional, en todas las dimensiones que esta puede asumir. Es necesario que los desafíos de Cuba estén más presentes que nunca en la opinión pública nacional“.

Desde su llegada a Chile, el timonel ha enfatizado en la interna del partido que es necesario estar atentos a la situación que enfrenta la isla y movilizarse por ella.

La postura del PC frente a Cuba terminó por abrir una discusión en la izquierda. Algunos parlamentarios del Partido Socialista han postulado que, ante la nueva defensa que han hecho los comunistas del régimen de Díaz-Canel, se debe evaluar priorizar una alianza con el Frente Amplio una vez que pasen a la oposición. Entre ellos, los senadores Juan Luis Castro y Gastón Saavedra.

Desde la comisión política del PC, el dirigente Eric Campos afirmó que “más allá de cualquier mezquindad ideológica, lo que está sufriendo el pueblo cubano es una crisis humanitaria de proporciones. Algunas hablan de que es peor que el período especial después de la caída del muro. Nadie en el mundo se merece sufrir el hambre y la escasez que está viviendo el pueblo cubano producto de las políticas de bloqueo de Donald Trump“.