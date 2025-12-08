Con defensa a la PGU y despliegue de parlamentarias: el llamado interno en RN para apoyar a Kast a días del balotaje

Un centenar de dirigentes y militantes de Renovación Nacional —entre ellos figuras de alto perfil como la exvocera de gobierno Cecilia Pérez; el; los senadores Manuel Jose Ossandón, Francisco Chahuán y Maria José Gatica — suscribieron una carta interna en la que llaman a la colectividad a desplegar un rol más activo en la campaña presidencial de José Antonio Kast, de cara a la segunda vuelta.

El texto, al que tuvo acceso La Tercera, plantea que la colectividad, como “el partido de derecha más grande de Chile”, con la mayor cantidad de alcaldes, concejales y senadores del sector, debe asumir “una responsabilidad con nuestros electores”, fortaleciendo su identidad en el escenario electoral.

La misiva expone tres ejes que, a juicio de los firmantes, deben incorporarse en el diseño estratégico para los próximos días de campaña.

En primer lugar, acusa que “la izquierda ha montado una campaña de desinformación, especialmente enfocada en las mujeres”. Por ello, piden que las parlamentarias y la estructura femenina del partido refuercen el despliegue territorial, articulando desde RN un mensaje claro en respaldo al abanderado del Partido Republicano.

El segundo punto aborda la Pensión Garantizada Universal (PGU), política emblemática del segundo gobierno de Sebastián Piñera. En la carta señalan que el beneficio “hoy está sufriendo una serie de ataques” y subrayan que “es nuestro deber defenderla”, recordando que el diseño surgió desde equipos técnicos vinculados a RN. Por lo mismo, llaman a que el partido tenga vocerías activas en defensa de la iniciativa, en momentos en que la discusión fiscal ha vuelto al centro del debate.

El tercer eje reivindica la histórica “política de los acuerdos”, ensalzando a figuras como Andrés Allamand, Piñera, Alberto Espina y Evelyn Matthei. Los firmantes destacan que el gesto de Kast al reunirse con el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle y con referentes de Demócratas y Amarillos “pone en valor algo por lo que RN ha apostado”. En ese sentido, sostienen que para gobernar “se necesita generar grandes acuerdos” y que esa idea debe ser reforzada en esta fase decisiva de la contienda.

“Nos alegra que el próximo presidente de la República tome este rol, que muchas veces ha sido incomprendido en nuestro sector”, cierra la carta.