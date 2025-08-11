Con el apoyo de republicanos: Rodolfo Carter competirá por un escaño en el Senado por la Región de La Araucanía

La mañana de este lunes, se confirmó que el exalcalde de La Florida, Rodolfo Carter, competirá por un cupo en el Senado en representación de la Región de La Araucanía.

El exjefe comunal, que ahora se desempeña como asesor de seguridad en el comando de José Antonio Kast, enfrentará los comicios de manera independiente, pero recibiendo el apoyo de republicanos.

La noticia la dio a conocer el mismo candidato presidencial de esa colectividad a través de X.

“En Temuco, junto a Rodolfo Carter, quien ha asumido el enorme desafío de postularse como senador en La Araucanía. Una región golpeada por el terrorismo, el narcotráfico y el abandono, necesita una voz que los represente con fuerza en el Congreso”, se lee en el post del abanderado.