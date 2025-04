Con presencia de Kast y Kaiser: republicanos, libertarios y socialcristianos anuncian este lunes pacto parlamentario

La sede del Congreso en Santiago. Ese es el lugar que escogieron las directivas de los republicanos, socialcristianos y libertarios para dar a conocer formalmente este lunes que suscribirán a un pacto parlamentario de cara a las elecciones de este año.

Los tres partidos llevan semanas conversando formalmente para alcanzar un acuerdo en esa materia e, incluso, las directivas de cada colectividad eligieron a sus representantes para las tratativas que han llevado adelante de forma presencial y telemática.

Por el lado de los republicanos está Sebastián Figueroa; por los libertarios, el prosecretario de los libertarios y asesor parlamentario de Johannes Kaiser, Hans Marowski; y por los socialcristianos, ha concurrido su secretaria general, Judith Marín.

Así, el anuncio lo comunicarán este lunes, al mediodía, las directivas de los partidos y lo harán con la presencia de los abanderados presidenciales de los republicanos y libertarios: José Antonio Kast y Johannes Kaiser, respectivamente.

De acuerdo a las mismas versiones, los dirigentes informarán que han alcanzado un “preacuerdo” de negociación parlamentario denominado como “Nueva derecha para cambiar Chile”.

En un documento que elaboraron para justificar este pacto, señalan que esta “nueva derecha se está uniendo para darle a Chile un nuevo rumbo, recuperar el orden, defender la libertad y construir una mayoría parlamentaria”.

“Hemos ido avanzando en las conversaciones en este pacto, por una nueva derecha en Chile. Estamos viendo candidatos muy competitivos como PSC. Vamos a llevar candidatos en todos los distritos a lo largo del país, varios de ellos que tuvieron muy buenos resultados en las elecciones recientes y otros que se han ido sumando a este proyecto político”, dijo Marín a este medio.

En esa línea, sostuvo que “lo que ya es un hecho es que vamos a ir juntos como PSC, republicanos y nacional libertarios, y vamos a tener mayoría en el Parlamento para realizar los cambios que Chile necesita urgente, sobre todo en seguridad, migración y crecimiento”.

Y agregó: “Estamos viendo los distritos donde cada partido es más fuerte y puede aportar más. Queremos proyectarnos para sacar dos diputados por distrito. Para eso hay que llevar a los mejores y eso estaremos viendo dentro de los próximos días”.

De esta forma, se oficializará que ese sector se enfrentará a la lista que presenten los partidos de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) de cara a las parlamentarias, que aspiran a que sea una sola nómina para evitar la dispersión de votos con el objetivo de que sean más competitivos contra Kast, Kaiser y los socialcristianos.

De hecho, esa coalición también ha llevado adelante sus propias tratativas y, a todo evento, irán en una sola lista. El bloque está trabajando en dos posibles escenarios de una sola nómina: uno solo con Chile Vamos y otro incluyendo a los candidatos de Demócratas, partido con el cual están en conversaciones.

¿Y la presidencial?

La negociación parlamentaria de los libertarios, republicanos y socialcristianos, además, ha estado cruzada por el debate presidencial, donde rápidamente Kast y Kaiser desecharon participar de unas primarias amplias con la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, quien ha seguido insistiendo en realizar esos comicios.

Si bien en un inicio, Kaiser estuvo dispuesto a ir a primarias con ese bloque, después echó pie atrás argumentando que representa a otra derecha, debido al acuerdo que alcanzó Chile Vamos con el gobierno para sacar adelante la reforma previsional.

“Planteé en su momento que la aprobación de la reforma previsional era un punto de no retorno con Chile Vamos. Chile Vamos ha aprobado la reforma previsional y eso significa que los mínimos políticos comunes con Chile Vamos no se encuentran. Son un proyecto político distinto, evidentemente. No queda mucho más que hablar”, dijo, en enero pasado, el diputado.

Más allá de eso, el incentivo de los republicanos para sentarse a conversar y pactar en las parlamentarias con libertarios y socialcristianos es evitar la dispersión de votos. Además, en la colectividad que lidera Arturo Squella transmiten -en privado- que su apuesta es que finalmente Kaiser deponga sus intenciones de ir a competir directo a la primera vuelta presidencial, ya que él junto a Kast -quien también irá por tercera vez directo a las elecciones de noviembre- compiten por el mismo electorado.

De esta forma, recalcan que si se unen ambos liderazgos podrían superar a Matthei en la primera vuelta presidencial. Sin embargo, Kaiser ha repetido, en más de una ocasión, que no depondrá su postulación. “Apuesto doble contra sencillo a que no me bajo...”, afirmó, el 25 de marzo pasado, en su cuenta de X.

Como sea, la abanderada de Chile Vamos insistirá en realizar primarias amplias. De hecho, las directivas de los partidos se reunirán, como todos los lunes, con Matthei. Según algunos de los asistentes a la cita, se pondrá sobre la mesa la idea de realizar un último emplazamiento a Kaiser y Kast.

Esto, luego deque en el sector una mayoría desechara la idea de hacer comicios solo con el exalcalde Rodolfo Carter, quien le transmitió a esa coalición que se iría con los republicanos a competir como senador en caso de que no se realicen esas elecciones.

El exjefe comunal se autoimpuso el plazo del viernes pasado para que le dieran una respuesta, el que ya se cumplió. Hasta ahora, solo Renovación Nacional fue claro en transmitirle que no estaban dispuestos a primarias solo entre Matthei y él.

Según el entorno de Carter, él, hasta el viernes pasado, estaba planeando una puesta en escena con el partido fundado por José Antonio Kast. De acuerdo a las mismas versiones, hasta el cierre de esta edición, no estaba contemplado que participara del anuncio sobre el pacto parlamentario que realizarán este lunes los libertarios, socialcristianos y republicanos.