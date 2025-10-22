SUSCRÍBETE
Concejales presentan requerimiento para destituir a alcalde de San Bernardo por “notable abandono de deberes”

Según fundamentan esto es debido a “una serie de omisiones y actuaciones reiteradas" por parte del jefe comunal.

Javiera ArriazaPor 
Javiera Arriaza
Ante los hechos de violencia vividos por guardias municipales, el alcalde de San Bernardo, Christopher White, acude a La Moneda para solicitar al gobierno se autorice el uso de armas no letales para proteger a estos funcionarios y a la comunidad. Foto: Dragomir Yankovic / Aton Chile. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Los concejales de San Bernardo, Juan Francisco Rivera (REP), Carolina Fuentealba (REP), María Jesús Núñez (REP) y Mariela Araya (UDI) presentaron ante el Tribunal Electoral Regional (TER) un requerimiento solicitando la destitución del alcalde de la Municipalidad de San Bernardo, Christopher White, a quien acusan de notable abandono de deberes, irregularidades financieras y graves infracciones al principio de probidad administrativa.

La acción judicial es respaldada por más de un tercio del Concejo Municipal y fue anunciada anteriormente, siendo formalizada este miércoles. Según fundamentan esto es debido a “una serie de omisiones y actuaciones reiteradas por parte del alcalde y presidente de la Corporación Municipal de Educación y Salud que habrían generado un grave perjuicio patrimonial a la Municipalidad de San Bernardo vulnerado deberes legales esenciales del cargo”.

Dentro de sus argumentos, detallaron el no pago de las cotizaciones previsionales de los funcionarios de la Corporación Municipal de Educación y Salud (Corsaber), cuya deuda supera los $1.900 millones, además de intereses, multas y juicios en curso. También acusaron la suscripción de convenios y contratos colectivos durante 2022 sin respaldo presupuestario suficiente, generando un déficit financiero superior a los $3.400 millones, según lo constatado por la Contraloría General de la República (CGR).

Los concejales también acusan al alcalde White de incurrir en una gestión negligente que habría provocado el embargo de bienes municipales como consecuencia de juicios laborales, así como de omitir la entrega de información y rendiciones de cuentas exigidas por la ley. Además, señalan un uso indebido de recursos de la Subvención Escolar Preferencial, deficiencias en la supervisión de fondos educativos y la omisión de los requerimientos establecidos para la cuenta pública anual.

“La gestión del alcalde White ha cruzado todos los límites de la irresponsabilidad. No estamos hablando solo de errores administrativos, sino de un abandono total de la función pública y del compromiso con los vecinos. Este requerimiento no hace más que evidenciar la profunda crisis de gestión que atraviesa esta administración, una crisis sin precedentes en la historia de San Bernardo”, declaró Juan Francisco Rivera, concejal del Partido Republicano.

Por su parte, la concejala Mariela Araya (UDI) señaló que “Esta acusación por notable abandono viene a hacer justicia con miles de estos trabajadores a los que se les han vulnerado en forma reiterada sus derechos laborales”.

En tanto, el diputado Juan Irarrázaval, quien acompañó a las autoridades comunales, calificó los antecedentes como “de la máxima gravedad”, afirmando que “no se puede permitir que se vulneren los principios de probidad y responsabilidad fiscal. Cuando se comprometen recursos públicos y se afectan los derechos de los trabajadores, la ley debe aplicarse con todo su rigor”.

Finalmente, será el Tribunal Electoral Regional de la Región Metropolitana quien deberá revisar los antecedentes y determinar si se configura la causal de notable abandono de deberes y contravención grave a la probidad administrativa, lo que podría derivar en la destitución del alcalde Christopher White.

