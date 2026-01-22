“Conducta matona” y “que no se meta la mano a la urna”: figuras del PDG critican anuncio UDI sobre presunto vuelco electoral en el Maule

Luego de que la Unión Demócrata Independiente (UDI) afirmara que un reconteo de votos realizado por el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) del Maule le dio la victoria a su candidato a diputado, Felipe Donoso, en desmedro de Guillermo Valdés del Partido de la Gente (PDG), dos figuras clave de este último conglomerado manifestaron su rechazo: Juan Marcelo Valenzuela y Franco Parisi.

El primero de ellos, el diputado electo por el Distrito 7 y futuro jefe de bancada del PDG, afirmó en un video en redes sociales que él y la tienda rechazan tajantemente “la conducta matona, antidemocrática y oscura de viejas mañas de la vieja política que está teniendo la UDI y especialmente el diputado que no salió reelecto, Felipe Donoso, por la región del Maule”.

Para después afirmar que “sacamos 14 diputados, entre ellos el diputado Guillermo Valdés por el Maule, distrito 17, que fue elegido democráticamente, pero resulta que él obtuvo un reclamo por Felipe Donoso, un diputado de la UDI que no fue reelecto, y reclamó al Tricel”.

Además de reafirmar -tal como lo hizo en horas de la tarde el presidente de su colectividad, Rodrigo Vattuone- que la bancada estuvo presente en la revisión de las actas en el Tricel, donde “se dejó claro, tajantemente, que la resolución iba a estar hoy día en la noche, con las actas que se abrieron respecto a las mesas, o mañana jueves. Es decir, el resultado aún no está”.

“Sin embargo, y con estas viejas malas prácticas que tiene la política muy desprestigiada, un partido en sus redes sociales oficiales comunica lo siguiente: que el diputado Felipe Donoso, que como ustedes ya saben no salió reelecto democráticamente, ahora resulta que está como diputado y que fue confirmado como diputado por el Tribunal Calificador de Elecciones”, fustigó Valenzuela.

Para luego reafirmar que las actas aún no se suben y el Tricel aún no comunica una resolución, para luego llamar al propio tribunal a que se pronuncie respecto a “una tremenda mala práctica y que además ensucia un proceso tremendamente democrático”.

“Esta información es subida por las redes oficiales del partido y por las redes oficiales del diputado que no salió reelecto, que hoy día está tratando de bajar un diputado por secretaría y con malas prácticas, lo cual me parece tremendamente cuestionable”, finalizó.

Parisi y la incidencia de la familia Coloma

Por su parte, el líder del partido y excandidato presidencial, Franco Parisi, relevó también, en un video que subió en su cuenta en la red social X, que Guillermo Valdés ganó democráticamente la elección.

Para luego afirmar que, con esto, la UDI busca ayudar a la familia Coloma, ya que Felipe Donoso está casado con María de los Ángeles Coloma, hija del senador Juan Antonio Coloma.

ALERTA PDG. UDI intenta de manera irregular quitar cupo de Diputado electo PDG. pic.twitter.com/O6noy3eVjf — Franco Parisi Fernandez (@ParisiPDG) January 21, 2026

“Él (Valdés) le ganó un puesto (...) al yerno del ex senador (Juan Antonio) Coloma. Sabemos que el Maule es un feudo de la familia Coloma y ahora lo quieren mantener”, señaló Parisi.

“Es de nuevo una lucha que nosotros hemos dado tanto en el PDG que son la meritocracia contra los apitutados”, aseguró.

Y, tal como ya lo habían hecho Vattuone y Valenzuela, apuntar al hecho que el Tribunal Calificador todavía no entrega la información oficial sobre el recuento de los votos de este miércoles en la mañana.

“La UDI, en forma matonesca, grosera, falta de respeto, falta de respeto incluso en el Tricel, ya salió a celebrar y por supuesto a ocupar toda su red de apoyo que tiene en los medios y en los grupos económicos”, apuntó.

Para luego afirmar que el PDG está “dando la lucha” y que “vamos a ganar por todos los medios”. “Que se escuche la voz y no se meta la mano a la urna. Nosotros creemos y estamos convencidos de que Guillermo Valdés es el diputado electo y vamos a seguir luchando”.