Confirman fecha y horario para el cierre de campaña de Jara: apuesta por medir fuerzas con el evento de Kast

En la recta final de las primarias, el cierre de campaña de Jeannette Jara ya tiene un lugar definido. Tal como adelantó La Tercera, la candidata pondrá el broche a la primera parte de la cruzada presidencial con un evento en la Plaza de Maipú, donde esperan convocar una asistencia masiva.

La actividad se realizará el 11 de noviembre a las 18.00 horas. Tras su gira nacional, la aspirante a La Moneda concentró sus mítines y reuniones con dirigentes de la Región Metropolitana.

Por lo mismo, no es al azar que el final de la campaña sea en una de las comunas más populosas del Gran Santiago, donde el oficialismo, de la mano del alcalde Tomás Vodanovic (FA) arrasó en el balotaje municipal, siendo la primera mayoría nacional de votos.

En el comando esperan que el jefe comunal ocupe un rol clave en la actividad de cierre. Hasta ahora ha participado en actividades de la candidata y ha realizado puerta a puerta fuera de los horarios de sus labores en la alcaldía.

Además, en el comando transmiten que en el acto final también apuestan por medir fuerzas con José Antonio Kast, que también realizará su cierre de campaña el mismo día.

El republicano convocó a sus simpatizantes en el Movistar Arena bajo el lema “La fiesta de Chile”. El recinto cuenta con una capacidad de alrededor de 17 mil asistentes, cifra que –de completarse– se medirá con el evento de Jara.