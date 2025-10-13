“La fiesta de Chile”: el multitudinario cierre de campaña que alista Kast en el Movistar Arena

El director de la franja de Kast, Adiel Ayala, filmando al candidato en un reciente mitin en Puerto Montt.

Durante este fin de semana un afiche empezó a circular a través de redes sociales y algunos grupos de WhatsApp del Partido Republicano y el Partido Social Cristiano (PSC). El objetivo: convocar al cierre de campaña de su candidato presidencial, José Antonio Kast.

El encuentro, según se lee en la invitación, se realizará el próximo martes 11 de noviembre -dos días antes de que termine el periodo de campaña- y tendrá lugar en el Movistar Arena bajo el lema “La fiesta de Chile”.

Según fuentes del partido, la apuesta es llenar el recinto, que cuenta con una capacidad en torno a las 17 mil personas, y es utilizado frecuentemente para conciertos y otro tipo de actividades de tinte cultural. Por lo mismo, no fue una sorpresa que desde ya, con un mes de anticipación, se empezara a difundir la invitación.

La idea es que tal como lo han hecho en otras regiones del país, al último hito de campaña no sólo lleguen autoridades, candidatos y otros militantes del partido, sino que también adherentes independientes.

Así, lejos del cierre de campaña de 2021, donde el abanderado apostó por un acto más reducido en el Parque Araucano de Las Condes, el encuentro -en línea con su despliegue durante las últimas semanas- apunta a ser multitudinario y asoma como su principal hito de la campaña.

En concreto, los detalles -que aún se siguen trabajando- serán más o menos similares a los otros actos de campaña que el republicano a realizado en regiones. Hasta el momento, junto con su trabajo en terreno, el abanderado ha realizado distintos lanzamientos de campaña en Arica, Iquique, Talca, Villa Alemana, Temuco, entre otras zonas, donde ha presentado distintas propuestas para cada región.

Este miércoles, de hecho, realizará lo propio en Copiapó.

El acto en el Movistar Arena, explican en la colectividad, si bien no va a variar mucho ese diseño, sí será a mayor a escala y con algunas sorpresas, según adelanta una fuente del comando.

Así, por lo pronto, flanqueado por alguno de sus voceros, se espera que Kast entregue un discurso cargado de críticas contra el gobierno del Presidente Gabriel Boric y la abanderada del oficialismo, Jeannette Jara (Partido Comunista), repasando también los principales ejes de su candidatura como seguridad, inmigración ilegal y crecimiento económico.

En esa línea, el foco, explican, es dar una última muestra de relato de la campaña del republicano en la que, entre otras cosas, no solo ha recalcado la necesidad de formar un “gobierno de emergencia”, sino también de unidad de toda la oposición.

Lo anterior, en medio de las críticas de algunos dirigentes de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) a su candidatura y la decisión de su candidata, Evelyn Matthei, de no comprometer su respaldo en una eventual segunda vuelta.

De hecho, en ese contexto, hace unos días en su lanzamiento de campaña en Iquique, pidió un aplauso para todos sus contrincantes en la oposición: Matthei, Johannes Kaiser (PNL) y Franco Parisi (PDG)

Respecto al acto en el Movistar Arena, no se descarta que antes de su alocución, se realice un acto más musical.

En cuanto a la puesta en escena, como se ha hecho habitual en su campaña, el abanderado estará rodeado de banderas chilenas, pantallas gigantes y varias cámaras que estarán transmitiendo el evento vía streaming. Entre eso también habrá un dron.