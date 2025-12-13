Constanza Martínez (FA): “La tendencia es la alternancia, pero un triunfo electoral no es necesariamente un triunfo político”

Hace cuatro años, el contendor del hoy oficialismo fue el mismo: José Antonio Kast. Pero la sensación era la opuesta. El candidato de la centroizquierda, Gabriel Boric, no sólo corrió como favorito en el balotaje, sino que se impuso por un amplio margen en las elecciones de 2021.

A pesar de los análisis que anticipan esta vez un triunfo de Kast, incluso holgado, la presidenta del FA, Constanza Martínez, mantiene el optimismo y asegura que la carrera electoral sigue abierta.

Hace 20 años que un presidente de Chile no entrega la banda a uno de los propios, por lo que es muy probable que Kast se imponga este domingo. ¿La continuidad no es parte de la medida del éxito de un gobierno?

En un momento político tan cambiante y exigido, no sé si hay que tomar las mismas varas de los últimos años, donde hay una tendencia a la alternancia, pero no muestra una solidificación de un proyecto político. Un triunfo electoral no necesariamente es un triunfo político. Aunque insisto en que el escenario de segunda vuelta está abierto.

¿Acaso no es el ambiente distinto al de hace cuatro años, cuando lograron derrotar a Kast?

En la elección pasada estábamos atravesando una poscrisis institucional sin precedentes, una pospandemia que mantenía un nivel de incertidumbre. Estuve en el equipo de campaña y la idea de que estaba zanjado que ganaba el Presidente Boric no fue así. Hoy hay muchos analistas que plantean un escenario complejo, pero han sido más o menos los mismos que han planteado un escenario complejo desde el primer día del mandato del Presidente, y que han manifestado un nivel de crisis que yo al menos no veo.

Más allá de los análisis, uno podría aplicar aritmética pura. En primera vuelta, más del 70% de los chilenos votaron por una opción si no de derecha, de oposición al gobierno de Boric…

También podríamos decir que hay cuatro millones y medio de personas que no votaron por la ultraderecha. Hoy no hay dos extremos en la papeleta: hay uno que es José Antonio Kast. Muchos electores que estaban indecisos y que estaban pensando en votar nulo o blanco frente a la incertidumbre que plantea Kast cuando no sabe o no quiere responder, la certeza que otorga Jeannette Jara es mucho mayor.

¿Por qué plantea que Kast es de ultraderecha y no se plantea que Jara es de ultraizquierda, entendiendo que el PC está al otro extremo del arco político que los republicanos?

Las trayectorias políticas de ambos son muy distintas. Kast es una persona que no ha construido coalición, que tuvo que ir a primera vuelta para construir una primaria con la derecha, que las posturas que ha planteado ponen en duda el derecho internacional, ha ido en contra de los derechos humanos, ha sido incapaz de construir siquiera un acuerdo, una ley, algo que uno le reconozca que construye no solo con los iguales a él, sino con alguien que sea, no digo extremadamente distinto, sino que piense distinto.

En caso de que Kast triunfe en las elecciones, ¿le parece que se pone en riesgo la democracia en Chile?

De ninguna manera creo que nuestra excelencia electoral está puesta en juicio el día domingo. Aunque quiero insistir en que el escenario está abierto y Jeannette Jara va a ganar. Lo que sí creo es que hay una parte del conglomerado de Kast y el candidato mismo que no han logrado explicarle al país con claridad cuál es su postura respecto a elementos tan fundamentales como el respeto a los derechos humanos, a las diversidades sexuales y a las mujeres, y además donde los aspectos sociales están todavía muy en tela de juicio. Lo que creo es que el gobierno de José Antonio Kast les aporta incertidumbre a las familias chilenas.

¿Le ha incomodado el tono crítico que ha asumido Jara respecto del gobierno?

No, creo que es natural que ella siendo candidata presidencial deba diferenciar su liderazgo del gobierno saliente. Se puede hacer continuidad de las cosas buenas de este gobierno, pero también ser muy crítico y muy claro respecto a las cosas que todavía están pendientes y todavía tenemos que ser capaces de hacer avanzar.

¿La habido poco protagonismo del FA en la campaña de Jara?

No sé por qué ha surgido tanto esa pregunta… Hoy día estamos todos centrados en ganar la elección, porque tenemos lejos la mejor candidata para poder representar certezas para la familia chilena y creo que más que una discusión de espacios en un comando, tenemos que estar concentrados en ganar.

En el balotaje se ha afianzado la idea de una alianza entre el PS y el PC. ¿Le preocupa que se termine aislando a su partido?

No, para nada. Uno de los objetivos estratégicos que tenemos que plantearnos como progresismo es mantener esta unidad que nace a partir del liderazgo tanto del Presidente Boric como de Jeannette Jara para que se proyecte por los próximos 20 años. Nosotros tenemos a la bancada más grande del oficialismo, al Presidente más joven electo y al político mejor evaluado. Somos un partido que está vivo.

En caso de un triunfo, pero también de una derrota. ¿No tiene el FA mayor responsabilidad dado que uno de sus filas lidera al gobierno?

Siento que este gobierno logra cumplir sus objetivos por el valiosísimo aporte que hace todo el resto de los partidos de la alianza. Y, por lo tanto, creo que tanto un triunfo -que creo que es lo que va a pasar- como una derrota, no sería gracias a nuestro gobierno, sino más bien a la sinergia que ha producido tener esta coalición y lograr mantenerla a flote.

Fuera del poder es más difícil mantener la unidad…

Todos los escenarios ponen desafíos distintos. Tener principios sólidos y también orientar tu acción en torno a eso es más importante que el lugar que ocupas.

¿Se desdibujaría el legado del Presidente Boric si se le termina pasando el poder a la derecha?

Creo que el Presidente Boric va a poder romper esta tendencia de pasarle la banda a otro espacio político. A mí me gusta más la idea, no del resultado final, sino del legado, que en ciertos aspectos creo que va a envejecer muy bien.