Constanza Martínez (FA) por filtraciones de escuchas: “Lo que se está haciendo es un daño a la democracia”

La mañana de este lunes, la presidenta del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, cuestionó las filtraciones de escuchas en el caso ProCultura que han salido a la luz en los últimos días, apuntando que “lo que estamos planteando acá es que si se pretende hacer un desorden, se pretende dar información parcelada, lo que se está haciendo es un daño a la democracia".

En el marco de la presentación del equipo de campaña de Gonzalo Winter, Martínez se refirió a las escuchas filtradas que involucran al Presidente Gabriel Boric y sostuvo que “hay una práctica sistemática de filtraciones que no tienen que ver con la investigación y que parceladamente establecen sospechas cuando la información oficial transparente es otra”.

“No hay ningún vínculo financiero con ProCultura por parte del Partido Frente Amplio”, mencionó en la ocasión Martínez, agregando que a raíz de las filtraciones “lo único que existe son visiones parciales otorgadas por la prensa sobre vínculos personales o también conversaciones informales”.

En la ocasión, la presidenta del FA cuestionó la legalidad de las escuchas, señalando que “nos preocupa también, sobre todo, que en dos o más oportunidades un tribunal de la República señalara que no era necesario pinchar las conversaciones del Presidente. Entonces lo que nosotros estamos planteando es que si de todas formas se pincha una conversación informal con el Presidente y además esta información es otorgada a los medios de comunicación, entonces esa escucha es ilegal”.

“Cuando las escuchas son ilegales entonces se puede hablar de espionaje. Es algo que está determinado por nuestro sistema público”, apuntó, enfatizando que “lo que planteamos es la preocupación de que a través de información parcelada de lo que llaman en otros idiomas el ‘cherry picking’, uno logra hacer una teoría del caso que no tiene nada que ver con la realidad”.

“Nosotros compartimos la idea del Presidente. Nosotros creemos que la justicia tiene que actuar, que se tienen que dar todas las visiones, no tenemos ningún problema en participar de la investigación, al revés, hemos dicho que podemos poner a disposición toda nuestra contribución, pero cuando se traspasan límites jurídicos, cuando se traspasan garantías constitucionales, entonces nuestro deber como partido es también decir, ojo, acá está habiendo una práctica sistemática que pone también en riesgo nuestra democracia y también nuestra separación de poderes”, enfatizó.

De acuerdo a lo que apuntó, en la colectividad sostienen que ha existido espionaje debido a que “en varias oportunidades, no el partido Frente Amplio, sino un Juzgado de Garantía de la República ha dicho que eso no se tiene que hacer”, enfatizando que “lo que planteamos es que cuando haya medidas intrusivas estas sean acordadas legalmente”.

Finalmente, Martínez se refirió al Mandatario, señalando que “ha sido un Presidente de la República que ha ofrecido toda la colaboración para todos los casos en que se le ha preguntado, no ha sido un Presidente de la República que ha estado escondido”, agregando que “en otros casos hemos visto excusas, hemos visto poca claridad y acá hemos visto un Presidente que ha ido a declarar voluntariamente en todos los casos”.

“Cuando se trata como si hubiese un oscurantismo, como si hubiesen relaciones que no están clarificadas, acá se ha clarificado, se ha dado información, y además los tribunales de justicia han dicho que esa medida intrusiva no correspondía no porque fuera presidente de la República, sino porque no habían antecedentes que vincularan a esa persona con el caso. Entonces lo que estamos planteando acá es que si se pretende hacer un desorden, se pretende dar información parcelada, lo que se está haciendo es un daño a la democracia”, apuntó.

¿Qué dijo el candidato Gonzalo Winter?

Por su parte, el candidato del Frente Amplio, Gonzalo Winter, comentó que " Más que alinearse con lo que ha dicho el Presidente, por supuesto que nosotros siempre creemos que las instituciones deben funcionar. Y creemos que todo tipo de cosa que parezca irregular debe ser investigada a fondo", agregando que “otra cosa tiene que ver con una determinada escucha que no fue autorizada. Y ahí es la ley la que le pone los nombres, no somos nosotros. La ley le pone nombre, la ley ocupa un concepto, que es el concepto específico, para el acto de escuchar a alguien sin haber obtenido la autorización correspondiente del tribunal correspondiente”.

Además se refirió a los cuestionamientos de la derecha, señalando que “Lo que sí es problema es la pequeñez con que ellos miran Chile, el cortoplacismo. Están siempre en la polémica del día. Ayer veíamos, no sé si ustedes lo vieron, pero que me pareció tan triste por él a José Antonio Kast pretendiendo que se termine el viaje del presidente de Chile a Japón. En un momento en donde lo que más necesita Chile es diversificar sus socios comerciales".

En la misma línea, criticó los cuestionamientos realizados por Evelyn Matthei al informe de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, apuntando que “antes de leerlo, decide que no quiere. ¿Por qué no lo quiere? Primero porque no tiene visión de futuro, y en segundo lugar porque ellos buscan seguir dividiendo a los chilenos.