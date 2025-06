Constanza Martínez, presidenta del FA: “Defender tus ideas y plantearlas en términos democráticos no es hablarle a tu sector”

La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, asegura que quedó “muy satisfecha” con el discurso de la última cuenta pública del Presidente Gabriel Boric.

La exdelegada presidencial descarta que el mensaje del Mandatario haya intentado dirigirse solo a su sector político. Es más, acusa a la derecha de hablarle “a sus propias barras bravas”.

¿Cuál es la evaluación que hace de la última cuenta pública del Presidente Boric?

Quedé muy conforme y muy orgullosa de cómo en la cuenta pública se manifiesta un trabajo serio y responsable durante todos estos años, y que resume de buena forma los principios que orientan nuestro trabajo. Hoy día en Chile, con retrocesos en muchos aspectos, no da lo mismo quien gobierne. Eso aplica en diferentes materias. Primero, muy especialmente el respeto irrestricto por los derechos humanos, en Venezuela, en la Franja de Gaza donde se vive una crisis humanitaria y genocidio. Todo eso de la mano con datos muy claros y muy contundentes sobre cómo recibimos un país en una triple crisis económica, política, institucional y también de seguridad, y cómo eso tuvo una respuesta muy clara por parte de este gobierno (...) Por lo tanto, se muestra un trabajo que con datos, experiencia y también mucha convicción pudo hacer frente a una situación compleja del país, pero que hoy día nos deja con un país en mejores condiciones que como llegamos.

El Presidente hizo una reflexión sobre las nuevas prioridades que tuvo que asumir el gobierno. ¿Quedan con gusto amargo respecto de los cambios que habían prometido, pero que no pudieron lograr?

No, para nada. Me representa mucho el análisis que hizo el Presidente en dos sentidos. El primero, en que somos una fuerza tremendamente democrática y, por lo tanto, entendemos que las condiciones materiales de haber tenido un Congreso adverso fue también una situación de la realidad de la cual no podíamos quejarnos, sino que teníamos que trabajar con esa condición.

Pero no lograron cumplir todo lo que prometieron...

Se lograron grandes acuerdos en varias medidas y tener un gobierno que reorganiza prioridades en función, por ejemplo, de las necesidades de la ciudadanía, me parece que es un gobierno que en vez de extremar posiciones y generar incluso más conflictos, como pasó muchas veces en nuestro país, este gobierno hizo suyas las prioridades de la ciudadanía, por ejemplo en materia de seguridad. Ahora, sin duda, reafirma nuestra necesidad de poder profundizar las transformaciones. Y por eso tenemos una convicción tan grande en la candidatura de Gonzalo Winter, donde entendemos que necesitamos una mayoría en el Congreso, pero también necesitamos poder pensar en un modelo de desarrollo para nuestra era.

El discurso estuvo marcado por el conflicto de Israel con Palestina, aborto y Punta Peuco. ¿El Presidente decidió hablarles a los suyos?

No comparto esa premisa de ninguna forma, pero sí quiero recordar algunos puntos. Esto se trata de una cuenta pública de un Presidente con una lectura política, con un pensamiento que respeta los derechos humanos y, en ese sentido, no es ni hablarle a tu sector tratar un tema tan delicado como un genocidio que está ocurriendo en este mismo momento en otro lugar del mundo. Por lo tanto, me parece del todo razonable que un Presidente de la estatura del Presidente Boric, que además tiene un gran respeto a nivel internacional por su consistencia en materia de derechos humanos, pueda referirse a esta masacre. Lo mismo con materias importantes como aborto. Nos han planteado que sería un tema poco prioritario, cosa a la cual las mujeres lamentablemente estamos bastante acostumbradas. Hoy día el tema del aborto es un problema de salud pública para más de la mitad de la población. Y defender tus ideas y plantearlas en términos democráticos no es hablarle a tu sector, sino es hablarle al país en una cuenta pública de un Presidente democráticamente electo por la ciudadanía.

Santiago 2 de abril 2025. La presidenta del frente Amplio Constanza Martínez llega al Palacio de la Moneda para participar del comite politico ampliado. Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

¿Le pareció correcto que se haya puesto en el centro del discurso el tema de Israel?

Creo que ya expliqué con harto detalle por qué me parece relevante, pero quiero plantear que esta es una cuenta pública de un Presidente de la República que aborda distintos niveles de la discusión desde las urgencias concretas de las personas. Acá hay un Presidente que aborda con seriedad y profundidad múltiples temas como un estadista, un líder político dentro de la región y me parece que eso le hace bien al país. Yo me quedo muy satisfecha, y creo que, en general, los que les hablan a sus propias barras bravas son los partidos de derecha, donde plantean permanentemente retroceder en derechos ya alcanzados, haciendo más difícil ciertos debates que ya teníamos superados.

Hay quienes criticaron que haya habido guiños solapados a la candidatura de Winter, no solo por el saludo en el pórtico, sino también porque él propuso lo del embargo de armas.

Bueno, eso demuestra que somos parte de un mismo proyecto político. El Presidente Boric es parte del Frente Amplio y, por lo tanto, no creo que sean guiños, son convicciones que orientan el trabajo de un partido político que trabaja en torno a ideas, en torno a debates. Me parece que efectivamente en Gonzalo Winter ha habido una postura muy clara y categórica sobre todos los temas planteados.

¿Si pudiese calificar en una frase el eje central de lo que fue este discurso, cuál sería?

Creo que es que hoy día en Chile importa mucho quien gobierne.

¿Cómo toma la reacción de un sector de la derecha que, en mitad del discurso, se retiró de la Sala?

Quienes se dicen republicanos y defensores de las instituciones, no tienen ningún respeto por nuestras tradiciones republicanas. Creo que, en ese sentido, no me sorprende. Son actitudes que no se deben aceptar.