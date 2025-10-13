Consumo eléctrico vital: propuesta de Jara promete una reducción de un 20% en los cobros de las cuentas de luz

El comando de Jeannette Jara detalló las medidas de la propuesta Consumo Eléctrico Vital, que promete reducir –al menos– en un 20% los cobros en las cuenta de luz.

Para alcanzar esta disminución, desde Londres 76 explicaron que implementarán un mecanismo de “compras especiales” que estará concentrado en nuevas licitaciones con mayor competencia.

Con esto -aseguran- una familia de la Región Metropolitana que en promedio consume $21 mil, podría disminuir su pago a $13 mil.

Nicolás Bohme, integrante del equipo económico de Jara, precisó que esta medida “respetará plenamente todos los contratos vigentes en el mercado eléctrico”.

En ese sentido, explicó: “Durante los últimos años en nuestra matriz de generación de energía eléctrica afortunadamente hemos tenido una penetración importante de energías renovables no convencionales. Energía solar, energía eólica, que no solamente reducen las emisiones contribuyendo con beneficios medioambientales, sino que también han reducido el costo de la generación de la energía”.

Y añadió: “Lo que estamos haciendo con la propuesta de Consumo Eléctrico Vital es que vamos a permitir que se traslade la reducción de costo en la generación de energía a todas las familias del país, garantizando un consumo vital equivalente a lo que por ejemplo requieren las personas para larefrigeración, para la iluminación, para todos los aparatos electrónicos esenciales".