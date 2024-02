Continúa la molestia en el PC por discurso de Boric en funeral de expresidente Piñera

“(Sebastián Piñera) actuó en ocasiones de una manera con la que discrepé, pero usando siempre, repito, siempre, los mecanismos de la democracia y la Constitución. Como oposición, como ha sucedido otras veces en nuestra historia en medio de la vorágine política, durante su gobierno, las querellas y las recriminaciones, fueron en ocasiones más allá de lo justo y razonable. Hemos aprendido de ello y todos debiéramos hacerlo”, fue parte del discurso del Presidente Gabriel Boric durante las exequias de su antecesor que desató recriminaciones al interior del Partido Comunista (PC) y en algunos sectores del Frente Amplio.

La primeras en referirse públicamente a los dichos del Mandatario fueron las diputadas Carmen Hertz y Lorena Pizarro, quienes tomaron distancia de discurso y recordaron las violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el estallido social. “Pretender que el expresidente Piñera utilizó ‘siempre, siempre, los mecanismos institucionales y democráticos’ es una forma de negacionismo, como sociedad no podemos amparar la impunidad y la falta de reparación a las víctimas”, acusó Hertz. Por su parte, Pizarro calificó el discurso de Boric como “incomprensible” y afirmó que “lo que sí fue bastante ‘más allá de lo justo y razonable’ fueron los asesinatos, las mutilaciones durante el mandato de Sebastián Piñera”.

En la tarde de ayer, más voces del PC se sumaron a las críticas. Entre ellos, los diputados comunistas Matías Ramírez y Nathalie Castillo, quienes coincidieron en que el discurso relativiza los agravios producidos durante el estallido. Asimismo, la diputada Daniela Serrano (PC) expresó a través de X que “la posición que marca el Presidente de la República no es representativa de todas las fuerzas que fuimos oposición en ese contexto. El buscar las responsabilidades políticas e institucionales ante graves violaciones de derechos humanos ocurridas en el Gobierno Sebastián Piñera fue un deber justo y razonable”.

Daniela Serrano, Diputada del Partido Comunista (PC) Foto: Andres Perez

La senadora Claudia Pascual (PC) también se distanció de la postura de Boric. “Lamento no compartir opinión de que críticas, recriminaciones y demandas en el gobierno de Presidente Piñera fueran más allá de lo justo y lo razonable. Las violaciones a los DDHH existieron y fueron masivas y sistemáticas al menos”, fue el mensaje que publicó en X.

Desde el Frente Amplio, en tanto, el presidente de Comunes, Marco Velarde, aseguró a La Tercera que “fuimos una oposición responsable, nunca nos saltamos la institucionalidad y respetamos siempre las reglas y las herramientas que la Constitución nos da”. A una dirección similar apuntó la secretaria de la tienda, Josefina Villar: “Como oposición del gobierno anterior, hicimos lo que correspondía: defender la vida y los derechos humanos de un pueblo movilizado contra la injusticia. Será la historia la que juzgue y no el calor de los últimos hechos”.

Adicionalmente, las diputadas Claudia Mix (Comunes) y Ericka Ñanco (Revolución Democrática) cuestionaron la figura del expresidente, aludiendo a crímenes cometidos durante su mandato y a las investigaciones en causas de Derechos Humanos de las que Piñera fue sobreseído. “A Camilo Catrillanca lo asesinó una bala disparada por un policía que ejerció su poder ‘más allá de lo justo y razonable’ en el segundo gobierno del ex-Presidente Sebastián Piñera. Respetar un duelo y tener empatía con el dolor ajeno, no significa negar a nuestros muertos y mutilados. No olvidamos, no perdonamos”, sostuvo Ñanco.

ERICKA ÑANCO, DURANTE SESION DE SALA. FOTO: DEDVI MISSENE

“Guardar respeto no es guardar silencio. La historia debe escribirse ajustada a la realidad y la verdad es que el expresidente Piñera se fue imputado en causas de crímenes de lesa humanidad, sobreseído únicamente por su muerte. Responsabilidades que aún persisten para algunos de sus exministros Andrés Chadwick, Gonzalo Blumel y los subsecretarios de la misma cartera Rodrigo Ubilla y Juan Francisco Galli (...) De esa manifestación popular 400 personas fueron mutiladas y más de 30 asesinadas, porque quien hoy es santificado por la derecha no actuó con la prudencia y el respeto que el pueblo merecía. Hoy fueron los funerales de un expresidente cuyo estándar ético en sus negocios dejó mucho que desear. El caso del Banco de Talca, Minera Dominga y Exalmar, entre otros, estarán en la memoria de la historia de Chile”, cuestionó la diputada Mix en X.

Este sábado, la diputada Alejandra Placencia (PC) comentó a La Tercera que “hay que diferenciar los honores de un funeral de Estado de un ex- Presidente de la República muerto en trágicas circunstancias al análisis de lo que fueron sus gobiernos. Nosotros tenemos una postura clara sobre los actos y omisiones de los gobiernos de Sebastián Piñera, especialmente de su último mandato, donde hubo violaciones a los Derechos Humanos que denunciamos en su momento y que hoy se intentan borrar”. Placencia, además, optó por dirigir sus críticas a la derecha: “No creo que sea prudente que la derecha intente sacar provecho político, utilizando un hecho lamentable como la muerte de un expresidente para comenzar una campaña presidencial”.

En diálogo con la Tercera, la diputada María Candelaria Acevedo (PC) afirmó que las palabras del Mandatario “son desafortunadas en el sentido de que lo único que hace casi prácticamente lo mismo que la derecha, en cuanto a negar los hechos que ocurrieron en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, es decir en el 2019, cuando miles de jóvenes fueron violentados en sus derechos. De alguna forma re-traumatiza no solamente a los familiares, sino que a los jóvenes porque no se les entregan las garantías, con respecto a la verdad, a la justicia. Hay cuatro jóvenes que se suicidaron por lo mismo, hay más de 400 compañeros y compañeras con trauma ocular, la senadora Fabiola Campillai, Gustavo Gatica, Mario Acuña”.

“La actuación de Carabineros dejó mucho que desear. Cuando no se respetan los derechos humanos, en un gobierno democrático como Chile, uno no podría pensar que él (Piñera) necesariamente fue un gran demócrata”, planteó.

Consultada sobre si lo planteado por el Mandatario es una forma de negacionismo -como afirmaron las diputadas Hertz y Pizarro- Acevedo se mostró de acuerdo y señaló que “no es solamente esta situación, estamos viendo día tras día en el Parlamento y en general. El negacionismo es un un tema que a nosotros nos preocupa y que hemos planteado en también en la Cámara de Diputados. Los medios de comunicación hacen un aporte en función de eso y se está institucionalizando que en Chile nunca pasó nada ni en dictadura ni en 2019. Nosotras nos vamos a transar, nos vamos a dar un pie atrás en función de seguir denunciando que en Chile se quiere seguir manteniendo este negacionismo y que eso a lo único que nos lleva hoy día es a la impunidad”.

Retrato a la diputada Maria Candelaria Acevedo en el Congreso Nacional. Foto: Dedvi Missene

En entrevista con El Siglo, Marcos Barraza (PC) - exministro de Desarrollo Social, exconstituyente y actual jefe de gabinete de la alcaldesa Irací Hassler- solidarizó con quienes lamentan la muerte de Piñera y aseveró que “hemos sido testigos de denodados esfuerzos por reescribir la historia y la biografía del expresidente Piñera, un político y empresario que no indiferenció los mismos métodos para hacerse de un lugar en los negocios y la política”.

“Es insoslayable su responsabilidad política en las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile. De igual modo resulta ineludible referirme a los incontables conflictos de interés con los que tuvo de convivir al mismo tiempo que ejercía facultades presidenciales. Su fallecimiento es una situación dolorosa, que logra su eximición de las causas civiles y penales por las que era investigado, pero que no lo absuelve del juicio que la historia y los chilenos y chilenas deben hacer una vez que la conmoción se disipe”, añadió.