Control de identidad y capacitaciones de conducción: comisión avanza en proyecto de ley que fortalece seguridad municipal

La comisión de Seguridad Pública del Senado aprobó tres indicaciones del proyecto de ley que fortalece la seguridad municipal, avanzando en la iniciativa tras el debate de los parlamentarios.

Se conversaron seis puntos en la instancia, estas fueron las indicaciones 35, rechazada; 36, aprobada; 37, rechazada; 38, aprobada; 39 a 43, rechazadas; 44, aprobada; y dejó pendientes desde la 45 a la 49.

El senador José Miguel Durana (UDI), quien preside la comisión, indicó que esta sesión era la última para "aquellas indicaciones que son motivo de estudio o de mayor análisis".

Respecto al discusión, parte del debate se realizó en torno a las facultades de la seguridad municipal para ejecutar control de identidad, en donde se rechazó la indicación 35 que pedía suprimir el “requerimiento de identidad”.

“En síntesis, para cursar las infracciones que correspondan en el ejercicio de sus labores de inspección y fiscalización, las y los inspectores de seguridad municipal estarán facultados para requerir la exhibición de documentos que acrediten fehacientemente la identidad de las personas mayores de 18 años tales como, según la identidad, licencia de conducir, pasaporte o tarjeta estudiantil o mediante la utilización de cualquier medio tecnológico idóneo para tal efecto”, explicó el secretario de la comisión.

El intento de borrar este artículo, quedó rechazado, para luego, dar paso a la aprobación del tiempo que tendrá la seguridad municipal para retener a las personas que puedan tener una infracción. En el proyecto se estipulaba una hora.

Sin embargo, en la indicación aprobada por los senadores se aumentó a dos horas. Quedando fuera la opción de cuatro que también se había sugerido.

Por otra parte, se aprobó que en el artículo sobre las capacitaciones de la seguridad municipal, se añada “capacitaciones sobre técnicas de conducción y estrategias de seguimiento vehicular para las y los inspectores municipales que desarrollen labores de conducción en materia de patrullaje preventivo o mixto”.