Corte de ruta por lluvias frustra visita de Kast a Vallenar y gobierno evalúa ampliar el estado de catástrofe en Atacama

El despliegue del Presidente José Antonio Kast por la emergencia climática en el Norte Chico del país tuvo este martes un contratiempo.

A diferencia de sus anteriores visitas a terreno desde que comenzó el sistema frontal, el Mandatario debió cancelar parte de su agenda luego de que un corte de ruta, provocado por las copiosas lluvias, impidiera su traslado de Copiapó a Vallenar.

Tras pasar la noche en la Región de Coquimbo, el jefe de Estado se trasladó temprano a Atacama con el objetivo de monitorear en terreno las labores de respuesta a la emergencia. Su primera actividad contemplaba una reunión con autoridades locales en Vallenar, pero las condiciones de conectividad obligaron a modificar el itinerario.

Según explicaron en el gobierno, la ruta hacia la capital de la provincia del Huasco quedó interrumpida, por lo que la comitiva presidencial debió regresar a Copiapó pues las condiciones del camino no permitían el traslado seguro del Mandatario.

Ya en la capital regional, Kast se dirigió hasta el edificio de la Delegación Presidencial y encabezó reuniones de coordinación con autoridades y entregó un balance de las medidas adoptadas por el Ejecutivo frente al sistema frontal.

En ese contexto, Kast abrió la puerta a ampliar el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, que desde el lunes rige en la Región de Coquimbo y la provincia del Huasco, hacia comunas de Atacama como Copiapó y Tierra Amarilla.

“Estamos analizando la situación comuna por comuna. Los estados de excepción constitucional se pueden hacer por región, por provincia o por comuna. Eso es lo que estamos analizando y la respuesta vendrá muy pronto para el alivio que nos piden los distintos alcaldes”, señaló.

El Presidente también defendió la planificación previa del gobierno frente al sistema frontal. “Eso no se improvisa. Eso se trabaja con tiempo y resguardando la institucionalidad”, afirmó, destacando el despliegue anticipado de las Fuerzas Armadas y el funcionamiento del puente aéreo para apoyar las zonas afectadas .

En Atacama, estamos enfrentando las últimas horas de un intenso temporal que ha cortado rutas y afectado a muchas personas a lo largo de todo el país. No pudimos llegar a Vallenar: seguiremos coordinando la emergencia desde Copiapó para salvar vidas y comenzar la reconstrucción y… pic.twitter.com/Waj2fmUGvW — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) July 21, 2026

Kast aprovechó de abordar la tramitación de la megarreforma de reconstrucción. Tras la aprobación del grueso de la iniciativa en la Cámara de Diputados -y el envío de un solo artículo a comisión mixta-, el jefe de Estado llamó a acelerar su despacho.

“ Espero ahí la buena disposición de todos los sectores políticos para que ese punto que quedó ahora pendiente se resuelva rápido , apenas los parlamentarios puedan, sean citados como corresponde dentro de su semana legislativa”, sostuvo.

El Mandatario agregó que las emergencias “requieren de todos nosotros unidos” y que la aprobación definitiva del proyecto permitirá acelerar la reconstrucción en ese y otras zonas de Chile que han debido enfrentar desastres naturales.

Tras sus actividades en Copiapó, el Presidente emprendió el regreso a Santiago.