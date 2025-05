Crisis de natalidad, desconfianza en la política y dardos a la derecha: el primer debate presidencial del oficialismo de cara a las primarias

Pasado el medio día de este jueves, los candidatos presidenciales del oficialismo Gonzalo Winter (FA) y Jaime Mulet (FRVS) se encontraban ya situados para participar del primer debate del sector de cara a las primarias. Minutos más tarde, llegaron sus pares Carolina Tohá (PPD) y Jeannette Jara (PC), para incorporarse a la conversación.

En el foro “Retos y riesgos para la democracia”, organizado por la Universidad de Valparaíso, se abordó la educación, la crisis de natalidad y la desconfianza ciudadana a la política.

Por su parte, los candidatos también sacaron a flote temas como la seguridad , la corrupción , y el actuar de la derecha .

Con respecto a la crisis de natalidad, los aspirantes a La Moneda entregaron sus diferentes propuestas para revertir las cifras que hay en el país.

“Hay un avance significativo en la protección de la infancia y en las políticas de género, y yo creo que lo primero que tenemos que tener claro cuando se plantea el tema de la natalidad es precisamente ese, no retroceder en lo que se ha avanzado ¿Y por qué digo esto? Porque la derecha está intentando colocar falsamente un dilema que no debe ser así, como que el retraso o la baja en la tasa de natalidad tiene que ver con las políticas de género", planteó Mulet.

En esa misma línea, Jara señaló: “ No somos como la ultraderecha, nosotros no les vamos a ofrecer a ustedes un bono de $1 millón para que tengan una guagua . Cuenten con que eso no va a pasar, no solo porque no alcanza, también porque es un incentivo que puede ser incluso perverso, que apuesta a las mujeres más jóvenes de los sectores más populares y más carenciados”.

De igual manera, afirmó que “los desafíos que tenemos en natalidad no pueden significar retrocesos en nuestros derechos. Algunas lucharon por la píldora del día después y a otras les tocó luchar por recuperar el aborto en tres causales”.

Desconfianza en la política

El diputado y representante del FRVS volvió a apuntar contra la vereda de al frente cuando tocó hablar de la desconfianza en el Congreso y los partidos políticos.

“Si no somos capaces de avanzar, pueden aparecer autócratas como el candidato Kaiser, o incluso Evelyn Matthei que estima que entre 1973 y 1978 los crímenes eran justificados (...) por eso los regionalistas verdes creemos que tenemos que profundizar y radicalizar la democracia”, señaló.

Sobre el tema, Winter argumentó que “la sociedad tiene cierta razón cuando piensa que la democracia no le está entregando la promesa fundamental que es la repartición del poder”, y que por eso “el ciudadano chileno pueda sentir con razón que el ‘guatón Mutema’ le otorga mayor seguridad que la República de Chile”.

Por su parte, Tohá defendió que “no se puede tener personas en el Estado porque son cercanas (...) hay cosas en el Estado que nosotros los progresistas tenemos que enfrentar, aunque implique tener conflictos y pagar costos, porque sino lo que vamos a tener es a la ultraderecha en las puertas de La Moneda”.