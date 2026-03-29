Criteria: Desaprobación (47%) de Presidente Kast supera a su aprobación (43%) en segunda semana de mandato

La nueva Encuesta Criteria publicada este domingo 29 de marzo señaló que la aprobación del Presidente José Antonio Kast es de 43% y su desaprobación llegó al 47%.

Después de un poco más de dos semanas desde que asumió, por primera vez su desaprobación supera a su aprobación.

Los resultados de Criteria del 22 de marzo le daban al Presidente Kast un 50% de aprobación, lo que refleja una baja de 7 puntos en esta última semana. Asimismo, su desaprobación el domingo pasado era de 37%, es decir, subió diez puntos durante estos días.

La encuesta además señala que ante la pregunta de si aprueba o no aprueba la forma en que el nuevo Presidente está conduciendo su gobierno, las personas que respondían “no sé” también han ido disminuyendo.

Con un 24% el 15 de marzo, ahora representan un 10% de los encuestados este 29 de marzo.

Encuesta Criteria 29 de marzo 2026

Respecto al manejo de la situación de emergencia , frente a la pregunta “¿cómo evalúas el camino que está siguiendo el Gobierno para enfrentar esta situación?“, 39% responden que su desempeño ha sido correcto y un 43% dice que ha sido incorrecto.

Encuesta Criteria 29 de marzo 2026

Prioridades ciudadanas

Además, se les consultó a los encuestados cuáles acciones políticas creían que eran prioritarias para el país.

En ese sentido, “mejorar la seguridad”, “reactivar la economía” y “mejorar la salud pública, acortar las listas de espera”, siguen ocupando los primeros tres lugares desde el 1 de marzo.

Sin embargo, “ generar más empleos y mejores sueldos ” este domingo se posicionó con la misma prioridad que salud.

Encuesta Criteria 29 de marzo 2026

Alza en el precio de los combustibles

En la encuesta se les preguntó a las personas quién o qué situación creían que era responsable por el alza en el precio de los combustibles .

Un 42% dice que es “principalmente responsabilidad de la guerra en medio oriente y factores internacionales”. Un 34% cree que es principalmente responsabilidad del actual gobierno de José Antonio Kast y un 24% cree que es principalmente responsabilidad del gobierno anterior de Gabriel Boric.

Encuesta Criteria 29 de marzo 2026

Asimismo, respecto a la confianza que ha dado el Gobierno para justificar el alza de los combustibles, un 64% respondió que “confía poco o nada” y un 36% dijo que confía mucho o bastante.

Encuesta Criteria 29 de marzo 2026

Candidatura de Bachelet a la ONU

Respecto a la decisión del Gobierno durante esta semana de retirar el respaldo a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet como secretaria general de las Naciones Unidas, se les consultó a los encuestados qué tan de acuerdo están con esta acción.

Un 46% dijo estar “de acuerdo o muy de acuerdo” con retirar el apoyo, un 36% dijo estar en desacuerdo, un 15% dijo estar ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 3% dijo que no lo tenía claro.