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    Criteria: Desaprobación (47%) de Presidente Kast supera a su aprobación (43%) en segunda semana de mandato

    Según la encuesta en un poco más de dos semanas desde que comenzó su mandato, el Presidente José Antonio Kast llegó a los 47% de desaprobación, diez puntos porcentuales más que hace una semana.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli
    FOTO: Dragomir Yankovic/Aton Chile

    La nueva Encuesta Criteria publicada este domingo 29 de marzo señaló que la aprobación del Presidente José Antonio Kast es de 43% y su desaprobación llegó al 47%.

    Después de un poco más de dos semanas desde que asumió, por primera vez su desaprobación supera a su aprobación.

    Los resultados de Criteria del 22 de marzo le daban al Presidente Kast un 50% de aprobación, lo que refleja una baja de 7 puntos en esta última semana. Asimismo, su desaprobación el domingo pasado era de 37%, es decir, subió diez puntos durante estos días.

    La encuesta además señala que ante la pregunta de si aprueba o no aprueba la forma en que el nuevo Presidente está conduciendo su gobierno, las personas que respondían “no sé” también han ido disminuyendo.

    Con un 24% el 15 de marzo, ahora representan un 10% de los encuestados este 29 de marzo.

    Encuesta Criteria 29 de marzo 2026

    Respecto al manejo de la situación de emergencia, frente a la pregunta “¿cómo evalúas el camino que está siguiendo el Gobierno para enfrentar esta situación?“, 39% responden que su desempeño ha sido correcto y un 43% dice que ha sido incorrecto.

    Encuesta Criteria 29 de marzo 2026

    Prioridades ciudadanas

    Además, se les consultó a los encuestados cuáles acciones políticas creían que eran prioritarias para el país.

    En ese sentido, “mejorar la seguridad”, “reactivar la economía” y “mejorar la salud pública, acortar las listas de espera”, siguen ocupando los primeros tres lugares desde el 1 de marzo.

    Sin embargo, “generar más empleos y mejores sueldos” este domingo se posicionó con la misma prioridad que salud.

    Encuesta Criteria 29 de marzo 2026

    Alza en el precio de los combustibles

    En la encuesta se les preguntó a las personas quién o qué situación creían que era responsable por el alza en el precio de los combustibles.

    Un 42% dice que es “principalmente responsabilidad de la guerra en medio oriente y factores internacionales”. Un 34% cree que es principalmente responsabilidad del actual gobierno de José Antonio Kast y un 24% cree que es principalmente responsabilidad del gobierno anterior de Gabriel Boric.

    Encuesta Criteria 29 de marzo 2026

    Asimismo, respecto a la confianza que ha dado el Gobierno para justificar el alza de los combustibles, un 64% respondió que “confía poco o nada” y un 36% dijo que confía mucho o bastante.

    Encuesta Criteria 29 de marzo 2026

    Candidatura de Bachelet a la ONU

    Respecto a la decisión del Gobierno durante esta semana de retirar el respaldo a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet como secretaria general de las Naciones Unidas, se les consultó a los encuestados qué tan de acuerdo están con esta acción.

    Un 46% dijo estar “de acuerdo o muy de acuerdo” con retirar el apoyo, un 36% dijo estar en desacuerdo, un 15% dijo estar ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 3% dijo que no lo tenía claro.

    Encuesta Criteria 29 de marzo 2026

    Lee también:

    Más sobre:Encuesta CriteriaAprobación presidencialJosé Antonio KastMichelle BacheletAlza combustibles

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