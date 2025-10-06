Críticas al gobierno por la reconstrucción y dardos a ministros Montes y Toro: el debate con Sharp, Sánchez, Lagomarsino y Urenda

De cara a las elecciones de noviembre, cuatro de los candidatos a diputados por el distrito 7 se enfrentaron este lunes en un debate organizado por La Tercera y la Universidad Andrés Bello .

Como era de esperarse, el principal tema de discusión fue el proceso de reconstrucción por el megaincendio en Viña del Mar y Quilpué, que ha recibido críticas de demora incluso por la candidata presidencial oficialista Jeannette Jara.

Pese a los colores políticos, los candidatos Luis Sánchez (Republicano), Macarena Urenda (UDI), Tomás Lagomarsino (PR) y Jorge Sharp (Ind.) coincidieron en la deficiencia para dar una solución habitacional a los afectados.

El republicano que busca la reelección apuntó a la resposabilidad política del ministro de Vivienda, Carlos Montes. En ese sentido, también criticó que el Presidente Gabriel Boric comparte culpabilidad en la demora de las obras porque “lo ha mantenido en ese cargo sabiendo que debería haberlo sacado hace bastante tiempo”.

Aunque el exalcalde de Valparaíso compartió el análisis de Sánchez, precisó que la titular de Desarrollo Social, Javiera Toro, es la gran responsable por su cargo como encargada presidencial de la reconstrucción.

Por lo mismo, planteó: “Mi propuesta era, esto lo dije públicamente muchas veces, que la ministra Toro dejara su cargo en Santiago y se viniera a trabajar a Viña del Mar junto a su equipo en la reconstrucción hasta el último día del gobierno del presidente Boric. Hubiese dejado la gestión del ministerio en manos de la subsecretaría y hubiese venido a trabajar con las alcaldesas, con los diputados, con las diputadas, con las comunidades, con los dirigentes de la reconstrucción. Así se hace una reconstrucción, en terreno, no se hace desde Santiago “.

Y añadió: “Me parece que el enfoque que ha tenido la reconstrucción en cuanto a las políticas que se han puesto en la mesa no es el adecuado”.

Por su parte, la candidata de la UDI criticó que hubo falta de trabajo con las comunidades y sostuvo que “el problema del gobierno ha sido mostrar deficiencias en la gestión”.

Asimismo, el diputado Lagomarsino, quien busca la reelección, manifestó que “esto fue muy mal planificado. Estamos pagando los costos de malas decisiones que se tomaron en un inicio como es, por ejemplo, haber ocupado los instrumentos de la política de vivienda vivienda tradicional para un proceso de reconstrucción que tenía características muy particulares”.

Siguiendo con este punto, los diputados Sánchez y Lagomarsino fueron consultados por la explicación para que la comisión investigadora –de la que ambos fueron miembros– no arrojara responsabilidades políticas.

Ante esto, el republicano indicó: “Yo propuse que se señalara como conclusión que el ministro tenía que dejar el cargo y los votos no estuvieron. Eso es lo único que puedo decir”.

Mientras que Lagomarsino evitó profundizar sobre la responsabilidad de Montes y destacó que la comisión contribuyó a revelar una serie de irregularidades.

“Al Ministerio de Vivienda y Urbanismo se le sacó al pizarrón. De hecho, lo reconoció el mismo ministro Montes en una sesión. Dijo que a propósito de esta comisión investigadora, ellos habían tenido que volver a realizar todo el proceso de reconstruccióny que a propósito de aquello pudieron destapar muchas cosas, sobre todo los cuatripareos de El Olivar".