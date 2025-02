“Da cuenta del nivel de desconexión”: vicepresidente de la Cámara critica dichos de subsecretaria de Turismo sobre delincuencia en Chile

La mañana de este martes, la subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo, entregó el número de turistas extranjeros que ingresaron al territorio nacional, cifra que, según aseguran desde la subsecretaría, excedió las proyecciones que el propio gobierno manejaba.

Con todo, la titular de Turismo destacó la llegada de turistas durante enero y señaló que “las cifras que tenemos son realmente espectaculares, sobrepasamos nuestras proyecciones, 846.000 turistas han llegado considerando solamente el mes de enero (...) la sonrisa que tengo no es casualidad, la proyección que teníamos era 2.100.000 y hoy día podemos decir con tranquilidad que la proyección que tenemos para todo el período estival es entre 2,5 y 2,7 millones. Esto es súper súper buena noticia”.

Tras la entrega del balance y la celebración, Pardo fue consultada por cómo se está abordando el robo a turistas, que a su vez, podrían desincentivar a potenciales viajeros.

Ante la pregunta, la autoridad respondió que la delincuencia “no espanta a nadie”. Para argumentar su postura, Pardo señaló que “prueba de eso es que efectivamente tenemos aumento en la cantidad de turistas que están llegando a nuestro país, la gente se va con una muy buena experiencia y con tranquilidad. Han aumentado, por ejemplo, la cantidad de turistas que vienen desde Estados Unidos”.

Sus dichos generaron varias críticas del mundo parlamentario, en específico desde las filas opositoras, las cuales apuntaban a la “desconexión” de Pardo con la realidad del país.

A esos reproches, se sumó el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Eric Aedo (DC), quien señaló a La Tercera que “la subsecretaria de Turismo se convierte a ella en una atracción turística”.

“Yo no sé en qué parte del mundo la delincuencia es una atracción turística, en ninguna parte. O sea, obviamente que espanta a los turistas y lo que uno espera no es solo seguridad para la población, sino que también los turistas se sientan seguros en el país que están visitando. O sea, me parece una pésima frase de mal gusto y da cuenta del nivel de desconexión”, acusó el parlamentario.