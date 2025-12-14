Daniel Manouchehri (PS): “Indistintamente del resultado, vamos a defender con mucha fuerza a la gente”

El diputado socialista, Daniel Manouchehri, señaló este domingo que en la presente elección presidencial, donde se enfrenta su abanderada Jeannette Jara y el republicano, José Antonio Kast, “Chile decide su futuro”.

Desde el comando de la carta oficialista, el legislador entregó su visión por los resultados de esta jornada.

A las 18 horas comenzó el conteo de votos de esta segunda vuelta y ambos comandos se alistan en la espera de los resultados. En ese contexto, Manouchehri entregó sus impresiones a la prensa desde la sede de operaciones de Jara.

“Hoy Chile decide su futuro. Lo que hemos visto es una jornada donde la gente ha asistido con esperanza, pero también con miedo y con cansancio”, afirmó el diputado por la Región de Coquimbo.

Manouchehri agregó que “nosotros, indistintamente del resultado que tengamos hoy, vamos a defender con mucha fuerza a la gente y vamos a enfrentar con coraje todo lo que haya que enfrentar para poder ayudar a mejorarle la vida a las personas”.

“La democracia hoy no es solo concurrir a votar, no solo es el acto de las elecciones, sino la capacidad que tenemos que tener las autoridades y políticos de escuchar el mensaje que nos envíe la ciudadanía en las urnas”, sostuvo.