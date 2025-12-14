VOTA INFORMADO por $1100
    Política

    Daniel Manouchehri (PS): “Indistintamente del resultado, vamos a defender con mucha fuerza a la gente”

    El diputado por la Región de Coquimbo, sostuvo que "lo que hemos visto es una jornada donde la gente ha asistido con esperanza, pero también con miedo y con cansancio”.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    25/09/2023 PROCESO CONSTITUCIONAL EN LA FOTO: Daniel Manouchehri FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

    El diputado socialista, Daniel Manouchehri, señaló este domingo que en la presente elección presidencial, donde se enfrenta su abanderada Jeannette Jara y el republicano, José Antonio Kast, “Chile decide su futuro”.

    Desde el comando de la carta oficialista, el legislador entregó su visión por los resultados de esta jornada.

    A las 18 horas comenzó el conteo de votos de esta segunda vuelta y ambos comandos se alistan en la espera de los resultados. En ese contexto, Manouchehri entregó sus impresiones a la prensa desde la sede de operaciones de Jara.

    “Hoy Chile decide su futuro. Lo que hemos visto es una jornada donde la gente ha asistido con esperanza, pero también con miedo y con cansancio”, afirmó el diputado por la Región de Coquimbo.

    Manouchehri agregó que “nosotros, indistintamente del resultado que tengamos hoy, vamos a defender con mucha fuerza a la gente y vamos a enfrentar con coraje todo lo que haya que enfrentar para poder ayudar a mejorarle la vida a las personas”.

    “La democracia hoy no es solo concurrir a votar, no solo es el acto de las elecciones, sino la capacidad que tenemos que tener las autoridades y políticos de escuchar el mensaje que nos envíe la ciudadanía en las urnas”, sostuvo.

    Más sobre:Elecciones 2025PresidencialesDaniel ManouchehriJeannette Jara

    Jara llama a Kast para felicitarlo por su triunfo

    Fidel Espinoza tras arrolladora victoria de Kast: “Trunfo de la ultraderecha tiene clara responsabilidad en el Frente Amplio”

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Who is José Antonio Kast, the new President of Chile?

    José Antonio Kast es electo Presidente de la República 2026-2030

    Machado afirma que para conseguir la “libertad” en Venezuela hace falta la “fuerza”

    1.
    La celebración que prepara el equipo de Kast en su comando

    La celebración que prepara el equipo de Kast en su comando

    2.
    José Antonio Kast es electo Presidente de la República 2026-2030

    José Antonio Kast es electo Presidente de la República 2026-2030

    3.
    “El primer cómputo es claro”: integrante del comando de Jara admite derrota

    “El primer cómputo es claro”: integrante del comando de Jara admite derrota

    4.
    La factura al Presidente Boric que prepara el Socialismo Democrático en caso de que triunfe José Antonio Kast

    La factura al Presidente Boric que prepara el Socialismo Democrático en caso de que triunfe José Antonio Kast

    5.
    Segunda vuelta presidencial: revisa en vivo los resultados del Servel

    Segunda vuelta presidencial: revisa en vivo los resultados del Servel

