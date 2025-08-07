Daza atribuye la baja de Matthei en los sondeos al episodio de los “bots” contra la candidata: “Produjo un quiebre en la campaña”

La noche de este miércoles, la candidata presidencial de Chile Vamos y Amarillos, Evelyn Matthei, asistió al consejo general de la UDI, donde se ratificó la nómina parlamentaria del partido.

Además, en esa instancia, la abanderada reconoció su baja en los sondeos, que incluso la han ubicado en el cuarto lugar en intención de voto, por debajo de Jeannette Jara, José Antonio Kast y Franco Parisi. Eso sí, aseguró que iba a “remontar”.

Bajo este marco, en conversación con radio Universidad de Chile, la vocera programática de Matthei, Paula Daza, se refirió a las razones, que según ella, explicarían el descenso de la exalcaldesa en las encuestas.

Evelyn Matthei. Foto: Aton Chile.

“Obviamente nadie puede negar que han habido semanas muy difíciles. La campaña particularmente es una situación con momentos que son complejos”, comenzó señalando.

“Yo creo que Evelyn Matthei venía liderando las encuestas durante los últimos dos años y efectivamente la aparición de una campaña más importante, ya con los candidatos oficiales, y particularmente lo que ha pasado en las últimas semanas con estas noticias de las redes sociales, de desinformación, yo creo que ha complejizado, ha puesto más dura la campaña”, agregó la exsubsecretaria haciendo alusión a la campaña “sucia” por redes sociales que Matthei acusó que estaban haciendo en su contra.