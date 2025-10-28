Daza y posibilidades de Matthei frente Kast y Kaiser para pasar a eventual balotaje: “La cancha todavía está muy abierta”

En el equipo de Evelyn Matthei mantienen la esperanza intacta de que la candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas sea la representante de la oposición que pase a un eventual balotaje para enfrentar a la carta oficialista, Jeannette Jara.

Así lo manifestó este martes la vocera de la campaña de la aspirante de la derecha tradicional a La Moneda, Paula Daza, en entrevista con la sección Protagonistas del programa de streaming Desde La Redacción de La Tercera.

“Yo creo que los escenarios pueden ser muchos, pero siendo realista, yo creo que obviamente las posibilidades que dos candidatos de derecha pasen (al balotaje), lo veo más difícil acá en Chile. Las metodologías de encuestas son distintas en los distintos países, pero yo espero que pase Evelyn Matthei, y ese es mi desafío en las próximas semanas, y por eso voy a trabajar”, dijo.

Para Daza las opciones de su candidata siguen abiertas frente a los otros dos contendores de la oposición mejor posicionados, José Antonio Kast (republicanos) y Johannes Kaiser (PNL).

“Yo creo que la cancha está abierta todavía, que la cancha está muy abierta, que efectivamente algunos suben, unos bajan, pero Evelyn Matthei tiene altas posibilidades de pasar a segunda vuelta, y espero que sí sea”, enfatizó.

La vocera de la campaña de la exalcaldesa de Providencia también hizo frente a las diferencias, especialmente con Kast, que tiene el liderazgo de su abanderada.

“La apuesta es que efectivamente, primero que nada, la capacidad de convocar es un liderazgo que claramente lo tiene Evelyn Matthei, y lo vemos en las encuestas, que es la que tiene mayor cantidad de posibilidades de subir”, señaló.

En ese sentido, apuntó que la también exministra “una de las grandes cosas que ha tenido y que ha demostrado, que ella es capaz de demostrar y de dar a conocer, no por lo que sea más, yo diría glamoroso, sino que de verdad, cómo ella va a gobernar en los próximos cuatro años. Y probablemente eso es lo que tenemos que nosotros salir a la calle y demostrar que ella es”.

