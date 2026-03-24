DC arremete contra primeras medidas del gobierno de Kast y acusa “conducción ideologizada” en decisiones clave

La directiva nacional del Partido Demócrata Cristiano (DC) lanzó este martes duros cuestionamientos a las primeras decisiones del gobierno del presidente José Antonio Kast, acusando una conducción “ideologizada” y alertando sobre sus efectos en la economía y la gobernabilidad del país.

A través de una declaración pública, la colectividad manifestó su “preocupación y rechazo” frente a las definiciones adoptadas por el Ejecutivo en los primeros días de gobierno, señalando que estas no reflejan una gestión basada en gradualidad ni responsabilidad social.

Según indicaron, esta orientación en la conducción gubernamental “genera incertidumbre en los ciudadanos y dificulta la construcción de acuerdos amplios que el país requiere con urgencia”.

Críticas al rumbo económico

Uno de los principales focos de cuestionamiento apunta a las medidas económicas impulsadas por el gobierno.

Desde la DC calificaron como “inoportuna y regresiva” la propuesta de reducir impuestos a grandes empresas y personas de mayores ingresos.

Asimismo, reprocharon la decisión de traspasar el costo del alza de los combustibles a los consumidores, advirtiendo que tendrá un impacto directo en la clase media y los sectores más vulnerables.

“ Esta decisión impactará severamente en el costo de vida de la clase media y de las familias más vulnerables del país ”, señalaron, en referencia al incremento en los precios de bencinas y diésel anunciado por el Ejecutivo.

Retiro de apoyo a Bachelet

La colectividad también abordó la decisión del gobierno de retirar el respaldo a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la secretaría general de la Organización de las Naciones Unidas.

En ese sentido, afirmaron que la medida “debilita la proyección internacional de Chile” y representa una señal errática en política exterior, al no priorizar -según indicaron- el interés superior del Estado.

Llamado a priorizar demandas ciudadanas

En su declaración, la tienda falangista recordó que el gobierno fue electo con el compromiso de abordar “demandas que apremian a los chilenos” en materia de seguridad, salud y economía, por lo que instó a concentrar los esfuerzos en esas áreas.

“Chile necesita una conducción seria, responsable, que propicie grandes acuerdos y ponga el foco en las personas y sus comunidades”, sentencia el documento.