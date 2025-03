DC se alista para elegir a su abanderado presidencial y Undurraga advierte que colectividad no irá a primarias con el PC

“Nosotros no iremos a una primaria con el PC”. Esa fue la firme respuesta que entregó el diputado y presidente de la Democracia Cristiana (DC), Alberto Undurraga, al ser consultado por la postura del partido frente a la posibilidad de una “primaria amplia” con todos los partidos de la izquierda.

En conversación con Radio Duna, el parlamentario abordó la carrera presidencial que se aproxima, considerando que hasta el 30 de abril los partidos tienen plazo para inscribir a sus candidatos con miras a unas elecciones primarias, y que ayer martes Carolina Tohá renunció al Ministerio del Interior para adentrarse a la competencia.

Undurraga, precisó que el próximo 15 de marzo la colectividad se reunirá para definir a su candidato, el que podría ser el presidente de la falange.

“Lo que hay este viernes es un plazo que se dio para los que quieran inscribirse como precandidatos presidenciales para la definición el día 15, y nosotros estaremos ahí porque, los diputados de nuestro partido, el senador (Francisco) Huenchumilla, algunos alcaldes, dirigentes de distintas regiones, me han pedido que yo asuma ese desafío, entonces le voy a poner ese nombre a disposición de la Junta Nacional para que determinen, y si cuento con el apoyo, por supuesto que voy a tener todo el entusiasmo”, sostuvo.

Respecto a la situación del expresidente Eduardo Frei, quien sonaba como posible candidato de la falange, el diputado si bien destacó que fue “buen presidente”, indicó que el propio exmandatario ha “señalado públicamente varias veces” que no apunta de nuevo a la Presidencia. “Por lo tanto, nosotros tenemos que trabajar con la información y las cosas que son hoy día, no con especulaciones, y a partir de eso, entonces, hemos hecho todo este plan”, sostuvo.

Una vez que el partido defina a su candidato, deberá establecer el camino que sigue y si éste contempla primarias, opción que aprueba el timonel de la DC. “Yo espero que podamos construir una primaria entre quienes pensamos parecido o similar. Viene mucha conversación de ahora en adelante para ello”, sostuvo.

Eso sí, advirtió que no van a “participar de una primaria con fuerzas que no tienen líneas en estos temas similares a los nuestros, particularmente con el PC (Partido Comunista), que está en una posición distinta, legítima, por cierto, pero naturalmente que no participaremos en una primaria con ellos”.

“Nosotros planteamos que hayan dos primarias. Una primaria de quienes tenemos una mirada respecto a los desafíos económicos, desafíos de seguridad sin complejo y desafíos de enfrentar las distintas desigualdades, como, por ejemplo, terminar la lista de espera. Y ahí, en el mundo del Socialismo Democrático, la Democracia Cristiana y el Frente Regionalista Verde, hay una mirada. Y otra mirada del Partido Comunista con sus aliados, que votan distinto en el Congreso en estas materias y, por lo tanto, tienen una mirada distinta en seguridad, en economía”, sostuvo.

Alberto Undurraga. Foto: Mario Téllez / La Tercera.

Además, Undurraga le envió un mensaje al Presidente Gabriel Boric, considerando su eventual apoyo a la candidatura de Tohá.

“Mi recomendación al Presidente, a todo el gobierno es que ponga todos sus esfuerzos en que en este año mejoremos la economía, que este año tengamos buenos resultados en seguridad (…) y que este año logremos un acuerdo nacional para terminar con la lista de espera”, sostuvo.

A eso agregó: “Que el Presidente ponga todos sus esfuerzos en eso y no intervenir en una elección, porque además le hace mal a la elección, cuando un gobierno tiene el 30% aspirar a la continuidad, es aspirar a perder. Entonces, recomendación que el Presidente ponga sus esfuerzos en gobernar y que nos deje, a quienes estamos mirando el futuro, que veamos cómo es la programación y el planteamiento tanto de las primarias como de la estrategia y por supuesto de las propuestas para hacerle a la ciudadanía”.