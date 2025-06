De “aún es insuficiente” a “es un monto responsable”: las reacciones parlamentarias al aumento del salario mínimo

Esta jornada, el Congreso aprobó el proyecto de ley de aumento al salario mínimo, el que registrará un alza inmediata y otro nuevo incremento en enero de 2026.

Así, a contar del 1 de mayo de 2025 -de forma retroactiva-, se elevará el Ingreso Mensual Mínimo (IMM) a $529.000 para los trabajadores mayores de 18 años y hasta los 65. Luego, a partir del 1 de enero de 2026, ascenderá a $539.000 para los trabajadores referidos.

La noticia generó reacciones inmediata desde el mundo político, con posiciones a favor y en contra de la medida, que fue calificada por el ministro de Trabajo, Giorgio Boccardo, como la entrega de “pisos de dignidad reales a las y los trabajadores”, al valorar “el alza más significativa del salario mínimo en la historia”.

Así, el senador Juan Ignacio Latorre (FA) valoró la iniciativa, al señalar que “esta política, que impacta directamente en la vida de miles de familias trabajadoras, se logró gracias al diálogo social y la voluntad del gobierno del presidente Boric, a pesar del rechazo de la ultraderecha”.

Ejemplificó señalando que en la Región de Valparaíso “el 19% de la fuerza laboral recibe hoy el salario mínimo, por tanto estas son políticas que afectan la vida cotidiana de muchas familias trabajadoras y son producto del diálogo social, de una voluntad política que ha tenido el gobierno del Presidente Boric de llegar a acuerdos, no solo con el Congreso -al menos con un sector de la oposición que estuvo disponible, porque hay un sector de la ultraderecha que incluso vota en contra de estas políticas-, sino que también con el diálogo social, con las y los trabajadores organizados, con la CUT, con las Pymes, con las cooperativas”.

Por su parte, el diputado Diego Ibáñez (FA), presidente comisión del Trabajo de la Cámara, destacó lo aprobado por el Congreso esta jornada, pero destacó que “aún es insuficiente”-

“Felicitamos al Presidente Boric por haber cumplido con creces la meta del sueldo mínimo a $500 mil, y también felicitamos a quienes en un inicio votaron en contra de todas las propuestas al respecto, como es el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario (PNL)”, sostuvo.

Pese a destacar la importancia de “tener un piso mínimo que garantice a las y los trabajadores ingresos dignos”, el parlamentario oficialista sostuvo que lo visado por el Senado este miércoles “todavía es insuficiente para tener sueldos vitales que alcancen con creces a sostener a una familia, pero creemos que es un buen paso para seguir avanzando en mayor dignidad laboral”.

Finalmente, valoró la aprobación del denominado Observatorio del Costo de la Vida, que “pese que no va a tener recursos para funcionar, si es un buen puntapié inicial para aunar criterios para, en el futuro, desarrollar políticas públicas en que los empresarios, como los trabajadores y el gobierno compartan los indicadores para, justamente, aumentar el sueldo mínimo en un futuro”.

En tanto, la diputada republicana Sofía Cid manifestó que “antes de seguir subiendo el salario mínimo, es urgente que el gobierno se haga cargo de lo que realmente está afectando el bolsillo de las familias: la inflación. Porque si los precios siguen subiendo como lo están haciendo hoy, ningún sueldo va a alcanzar. La gente en Atacama lo vive día a día: cada vez les rinde menos el dinero. No sacamos nada con aumentar salarios si al mismo tiempo sube el pan, la luz, el arriendo y los medicamentos. Para controlar la inflación el gobierno debe controlar el gasto público”, relevó.

A su vez, la diputada Marlene Pérez, subjefa de la bancada UDI, relevó que “aprobamos un reajuste al salario mínimo responsable y que se hará cargo, en parte, de la actual situación económica e inflacionaria por la que atraviesa nuestro país”.

Agregó que “siempre nos gustaría ir más allá, pero lo cierto es que detrás de cualquier alza hay que ponderar los efectos negativos que pueden traer, especialmente en las pymes y en la generación de empleos”.

Concluyó señalando que “mantuvimos sin presupuesto este observatorio que propuso el Gobierno, porque nos parece que el camino menos indicado para avanzar en esta materia es llenándonos de burocracia y despilfarrando recursos públicos, que ya son muy escasos”.

Roberto Arroyo, jefe de la bancada de diputados del Partido Social Cristiano (PSC), calificó como una buena noticia la aprobación del nuevo salario mínimo.

“No es lo que se quisiera, no es lo que quisiéramos, pero lamentablemente las pospérrimas cifras de crecimiento económico no permiten poder aumentar estas cifras. De lo contrario, estaríamos poniendo una soga al cuello a muchas pequeñas y medianas empresas que no tienen las condiciones para poder solventar mayores ingresos mínimos”, manifestó.

Agregó que, a su parecer, “corresponde hacer un llamado a la solidaridad de aquellos grupos económicos o grandes empresas que sí pueden financiar o apalancar un poco más de este sueldo mínimo para que lo hagan, para que no sea necesaria una ley que nos permita acercarnos hacia un sueldo que permita vivir en condiciones dignas a miles de chilenos y a miles de familias en el territorio. Así que esperemos que las cifras macroeconómicas de crecimiento vayan a la alza para poder en el corto plazo poder incrementar estos niveles de remuneraciones y de esa manera entregar una mejor calidad de vida” a los chilenos.