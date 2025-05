“De lo que menos habló fue de las víctimas del terrorismo”: Kast reprocha las medidas que anunció Boric para la Macrozona Sur

En una entrevista radial este viernes el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast criticó los anuncios que comunicó el Presidente Gabriel Boric en cadena nacional para buscar una solución al conflicto en la Macrozona Sur.

El Mandatarió detalló una batería de proyectos luego de que la Comisión para la Paz y Entendimiento le entregara el informe con las recomendaciones que podrían poner fin a la histórica disputa de tierras con el pueblo mapuche.

Sin embargo, Kast manifestó su rechazo a las medidas, tal como ya habían adelantado desde la colectividad en la recta final de la comisión, que terminó con la renuncia a la militancia republicana de la senadora Carmen Gloria Aravena tras recibir presiones para no apoyar el acuerdo.

En diálogo con T13 Radio, el abanderado que va por el tercer intento de llegar a La Moneda señaló que "de lo menos habló fue de las víctimas del terrorismo".

“Hablaba de la violencia rural que íbamos a hacer esto, y dejó la tarea para el próximo gobierno. Es increíble”, añadió.

En esa línea, destacó el acuerdo de 1999 que establece que la restitución de tierras no es una de las prioridades a resolver y defendió que “lo que le importa a la gente es la infraestructura y los servicios”.

Por lo mismo, planteó que en su eventual administración es fundamental reestablecer la presencia del Estado en zonas de díficil acceso, como Temucuicui.

“Mientras no tengamos paz y no combatamos el terrorismo, no hay nada que conversar. Uno no conversa con terroristas. Lo que sí vamos a hacer es recuperar el Estado de Derecho y dar lo que las personas necesitan: calidad de infraestructura, caminos pavimentados, electrificación, agua potable rural, no en camiones aljibes”, sostuvo.

Kast detalló que para eso propone intensificar los controles territoriales y pérdida de beneficios estatales para las personas involucradas en comunidades vinculadas a delitos.

“Si entra con un coche de guagua, vamos a revisar el coche de guagua. Si sale con una carreta o con un vehículo, vamos a revisar hasta los neumáticos. Eso es lo primero. Después no va a entrar ni un peso del Estado a nadie que esté adentro (de la comunidad), le aseguro que hay muchos que muchos de los hoy día son violentistas, necesitan algún subsidio", indicó.