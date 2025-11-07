De Rementería (PS) ante críticas por afiche donde llama a votar por Karol Cariola: “Voy a apoyar a Insulza y a mi pareja”

Esta jornada, la dirección regional Valparaíso del Partido Socialista (PS) rechazó la difusión de un afiche digital de campaña en las redes sociales del senador Tomás de Rementería, donde promueve la candidatura de su pareja, la diputada Karol Cariola (PC) al Senado por la Región de Valparaíso.

En este sentido, desde el PS regional calificaron como una “falta de respeto” a los militantes la publicación que, aseguran, “induce a confusión a la ciudadanía y omite que la candidatura oficial del Partido Socialista de Chile al Senado por la Región de Valparaíso es José Miguel Insulza”.

Y esta tarde, el propio senador De Rementería salió a explicar la publicación, la que, asegura, ya bajó de sus redes sociales.

Tras afirmar en radio Infinita que “la había visto y no le encontré nada grave, porque son personas que en el fondo están ajenas al partido”, el parlamentario dijo haber reconocido que “tal vez era un error de mi parte haber admitido que se subiera y la bajamos”.

Respecto del comunicado realizado por el PS de Valparaíso, De Rementería criticó que no se contactaran directamente con él para solucionar el impasse.

“Me podrían haber llamado directamente y no haberlo publicado en la dirección regional, porque con la dirección nacional del partido no he tenido ningún problema”, manifestó.

Pese a admitir un eventual error, el senador socialista indicó que le llama la atención la crítica, “porque la propia dirección regional, en algunos casos, por ejemplo en el Distrito 6, apoya a un candidato miembro de la dirección regional que no es del partido y con que nadie tiene un hijo, como en mi situación con la diputada Karol Cariola”.

Finalizó afirmando que “yo lo he dicho todo el tiempo: voy a apoyar a José Miguel Insulza y también a apoyar, en lo posible, a mi pareja. Pero obviamente son formas distintas de apoyo, porque creo que van en la misma lista, se potencian uno al otro y creo que hacer esto una polémica a nueve días de la elección no tenía mucho sentido, así que yo decidí voluntariamente bajarla”.

“La verdad es que cualquiera que venga a Viña del Mar va a ver que hay carteles míos con José Miguel (Insulza), cerró De Rementería.