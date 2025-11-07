PS rechaza difusión de afiche de senador De Rementería en donde llama a votar por candidatura de Karol Cariola en Valparaíso

La dirección regional Valparaíso del Partido Socialista de Chile, rechazó esta jornada la difusión de un afiche digital de campaña en las redes sociales del senador Tomás de Rementería, en donde promueve la candidatura de su pareja, la diputada Karol Cariola (PC) al Senado por la Región de Valparaíso.

Según señalaron desde el PS mediante un comunicado, la publicación “induce a confusión a la ciudadanía y omite que la candidatura oficial del Partido Socialista de Chile al Senado por la Región de Valparaíso es José Miguel Insulza”.

Esto, acusan, constituye “una falta de respeto al esfuerzo de miles de militantes” que trabajan por el triunfo de su candidato al Senado.

En esta línea, y junto con destacar que Insulza respresenta “los valores históricos” del PS, apuntan a que su labor en favor de la Región de Valparaíso y del país “merece respeto y reconocimiento”.

“Como Dirección Regional del Partido Socialista en la Región de Valparaíso, reafirmamos nuestro llamado a votar por José Miguel Insulza este próximo 16 de noviembre”, concluyen en el documento.

El afiche en cuestión, difundido por redes sociales, aparece como una publicidad pagada por el candidato.