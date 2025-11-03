Debate presidencial ARCHI: los ochos candidatos enfrentan ideas a menos de dos semanas de la elección
La cita está programada a partir de las 8:00 horas y la podrás seguir minuto a minuto en La Tercera.
Los candidatos presidenciales volverán a verse las caras este martes. Desde las 8:00 horas, los ocho postulantes a La Moneda se encontrarán en el debate de la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI), que será transmitido por más de mil radioemisoras en todo el territorio nacional, la Antártica e Isla de Pascua.
Según el sorteo de la ubicación en el escenario, los candidatos se instalarán de izquierda a derecha de la siguiente manera: Marco Enríquez-Ominami, José Antonio Kast, Harold Mayne-Nicholls, Eduardo Artés, Franco Parisi, Jeannette Jara, Evelyn Matthei y Johannes Kaiser.
Asimismo, por las normas acordadas por unanimidad, los abanderados solo podrán utilizar apuntes con lápiz y papel y no podrán subir al escenario con dispositivos tecnológicos.
El debate ARCHI 2025 contará con un moderador, Daniel Silva, y con cuatro periodistas pertenecientes a la asociación: Soledad Onetto, Cristina González, Mónica Pérez y Rodrigo Vergara.
En La Tercera podrás revisar el minuto a minuto del debate.
