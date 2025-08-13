Del 19 de agosto al 10 de septiembre: Jara anunciará este miércoles su gira nacional tras cambiar estrategia de campaña

La carta presidencial del oficialismo, Jeannete Jara, anunciará la mañana de este miércoles la realización de una gira por Chile, la que se extenderá por cerca de tres semanas.

Esto, luego de que la exministra del Trabajo notificara públicamente este martes su decisión de cambiar de estrategia de campaña lo que implicará reducir el número de foros y debates con los candidatos de la oposición Evelyn Matthei y José Antonio Kast para privilegiar su despliegue en terreno.

Según conoció La Tercera, el periplo de la militante comunista comenzará el martes 19 de agosto, un día después de la fecha anunciada para presentar su programa de gobierno, y se extenderá hasta, aproximadamente, el 10 de septiembre.

Nueva estrategia

Jeannette Jara afirmó este martes, en el marco marco del XXI Seminario de Moneda Patria Investments 2025, que su campaña entra en una “ruta distinta”.

“Llegó la hora que me reúna con los chilenos en regiones, que no tienen la posibilidad de estar agrupados en gremios y voy a empezar a hacer eso de ahora en adelante. Y les quiero avisar, porque después se especula respecto a la presencia y ausencia en determinados foros, quiero contarles en este foro que ese es el camino que voy a seguir”, dijo Jara en referencia a las críticas que surgieron el jueves pasado, cuando se restó del debate que organizó ChileTransporte.

En esa línea, la carta del oficialismo agregó: “había decidido no venir (al XXI seminario internacional de inversiones) porque estoy iniciando una ruta distinta en el ámbito de la campaña, pero como estamos en un país donde la confianza está un poquito desvalorizada, cuando uno dice que no va a ir a un lado, se hacen tantos supuestos así que preferí venir”.

Jara toma este camino tras una semana de evidentes errores no forzados que implicaron una baja en las encuestas y el surgimiento de críticas oficialistas al relato de campaña.

La semana pasada la abanderada debió asumir un “error”, al decir que la nacionalización del cobre no estaba en su programa original, cuando sí estaba; cayó en contradicciones con las vocerías económicas de su equipo, y enfrentó críticas de la izquierda contra su coordinador económico, Luis Eduardo Escobar, quien se encargó de jugar un rol de “sepulturero” del programa original, al lapidar medidas como el crecimiento vía demanda interna, el fin de las AFP y, la más emblemática, el salario vital de $750 mil.