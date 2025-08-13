SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Del 19 de agosto al 10 de septiembre: Jara anunciará este miércoles su gira nacional tras cambiar estrategia de campaña

El periplo se enmarca en la recién anunciada decisión de la abanderada oficialista de reducir el número de foros y debates con los candidatos de la oposición, para privilegiar su despliegue en terreno.

Por 
Cristóbal Palacios
 
David Tralma
Jeannete Jara. Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

La carta presidencial del oficialismo, Jeannete Jara, anunciará la mañana de este miércoles la realización de una gira por Chile, la que se extenderá por cerca de tres semanas.

Esto, luego de que la exministra del Trabajo notificara públicamente este martes su decisión de cambiar de estrategia de campaña lo que implicará reducir el número de foros y debates con los candidatos de la oposición Evelyn Matthei y José Antonio Kast para privilegiar su despliegue en terreno.

Según conoció La Tercera, el periplo de la militante comunista comenzará el martes 19 de agosto, un día después de la fecha anunciada para presentar su programa de gobierno, y se extenderá hasta, aproximadamente, el 10 de septiembre.

Nueva estrategia

Jeannette Jara afirmó este martes, en el marco marco del XXI Seminario de Moneda Patria Investments 2025, que su campaña entra en una “ruta distinta”.

“Llegó la hora que me reúna con los chilenos en regiones, que no tienen la posibilidad de estar agrupados en gremios y voy a empezar a hacer eso de ahora en adelante. Y les quiero avisar, porque después se especula respecto a la presencia y ausencia en determinados foros, quiero contarles en este foro que ese es el camino que voy a seguir”, dijo Jara en referencia a las críticas que surgieron el jueves pasado, cuando se restó del debate que organizó ChileTransporte.

En esa línea, la carta del oficialismo agregó: “había decidido no venir (al XXI seminario internacional de inversiones) porque estoy iniciando una ruta distinta en el ámbito de la campaña, pero como estamos en un país donde la confianza está un poquito desvalorizada, cuando uno dice que no va a ir a un lado, se hacen tantos supuestos así que preferí venir”.

Jara toma este camino tras una semana de evidentes errores no forzados que implicaron una baja en las encuestas y el surgimiento de críticas oficialistas al relato de campaña.

La semana pasada la abanderada debió asumir un “error”, al decir que la nacionalización del cobre no estaba en su programa original, cuando sí estaba; cayó en contradicciones con las vocerías económicas de su equipo, y enfrentó críticas de la izquierda contra su coordinador económico, Luis Eduardo Escobar, quien se encargó de jugar un rol de “sepulturero” del programa original, al lapidar medidas como el crecimiento vía demanda interna, el fin de las AFP y, la más emblemática, el salario vital de $750 mil.

Más sobre:Elecciones 2025Jeannette JaragiraChileestrategiacampaña

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

DC reafirma compromiso con lista única parlamentaria pese a quiebre de las negociaciones con FRVS y AH

Declaran alerta ambiental para este miércoles en la RM: revisa la restricción vehicular

Vodanovic (PS) le baja el perfil a salida de AH y FRVS de pacto electoral: “Las dos listas van a jugar en consonancia”

“Un capricho político”: Carmona (PC) arremete contra alcaldesa Bown tras cambio de nombre de Av. Salvador Allende por Salesianos en San Miguel

Gobierno retira de Contraloría reglamento del Ministerio de Seguridad

“Es propio de los gobiernos autoritarios”: dichos de Kast sobre gobernar con facultades administrativas desatan ola de críticas

Lo más leído

1.
Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

2.
Hallazgo de joyas en fundo Las Tórtolas abre nueva pista en búsqueda de María Ercira

Hallazgo de joyas en fundo Las Tórtolas abre nueva pista en búsqueda de María Ercira

3.
El tenso cruce entre Kaiser y el PC por proyecto que encarga al SML identificar osamentas de detenidos desaparecidos

El tenso cruce entre Kaiser y el PC por proyecto que encarga al SML identificar osamentas de detenidos desaparecidos

4.
5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

5.
El golpe de mesa de Vodanovic contra la jugada de Martínez que dejó sin cupo a Gustavo Gatica

El golpe de mesa de Vodanovic contra la jugada de Martínez que dejó sin cupo a Gustavo Gatica

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Jeannette Jara anuncia que restringirá los foros de debate: “Llegó la hora de que me reúna con los chilenos”

Jeannette Jara anuncia que restringirá los foros de debate: “Llegó la hora de que me reúna con los chilenos”

Los polémicos dichos de Kast sobre el Congreso : “Es importante, pero no es tan relevante como imaginan”.

Los polémicos dichos de Kast sobre el Congreso : “Es importante, pero no es tan relevante como imaginan”.

Tenistas Emma Raducanu pide que expulsen a un niño del estadio en pleno partido

Tenistas Emma Raducanu pide que expulsen a un niño del estadio en pleno partido

Pasajeros captan a un niño manejando un microbús: el chofer autorizó al menor

Pasajeros captan a un niño manejando un microbús: el chofer autorizó al menor

Servicios

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

Cuándo ver la lluvia de estrellas Perseidas en Chile: pronto llegará a su punto máximo

Cuándo ver la lluvia de estrellas Perseidas en Chile: pronto llegará a su punto máximo

DC reafirma compromiso con lista única parlamentaria pese a quiebre de las negociaciones con FRVS y AH
Chile

DC reafirma compromiso con lista única parlamentaria pese a quiebre de las negociaciones con FRVS y AH

Del 19 de agosto al 10 de septiembre: Jara anunciará este miércoles su gira nacional tras cambiar estrategia de campaña

Declaran alerta ambiental para este miércoles en la RM: revisa la restricción vehicular

Polémica por eliminación del feriado bancario escala al Congreso: senadores presentan proyecto para reponerlo
Negocios

Polémica por eliminación del feriado bancario escala al Congreso: senadores presentan proyecto para reponerlo

Las declaraciones de los gerentes de Santander y BancoEstado en juicio por tarifas, y el cruce de los abogados

Kast y Matthei prometen fuerte recorte del gasto público y Jara anticipa los tres ejes de su programa

Cómo identificar un video hecho por Inteligencia Artificial
Tendencias

Cómo identificar un video hecho por Inteligencia Artificial

Los crudos relatos de los norcoreanos que aseguran haber sido enviados a Rusia para trabajar “como esclavos”

Quién es “Chipi”, el delincuente y principal sospechoso de la muerte de Miguel Uribe Turbay

Brayan Cortés le gana a Gabriel Arias el duelo de arqueros chilenos en la sufrida victoria de Peñarol sobre Racing
El Deportivo

Brayan Cortés le gana a Gabriel Arias el duelo de arqueros chilenos en la sufrida victoria de Peñarol sobre Racing

La UC suspende uno de los eventos previos a la inauguración del Claro Arena

Fernanda Labraña y Antonia Vergara consiguen un triunfal debut en el primer W15 de Santiago

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

John Fogerty: “Hice lo que hicieron los Beatles, pero lo hice solo. No tuve a otras dos personas componiendo conmigo”
Cultura y entretención

John Fogerty: “Hice lo que hicieron los Beatles, pero lo hice solo. No tuve a otras dos personas componiendo conmigo”

Hablan los actores de la precuela de Outlander: “Es una alegría enorme poder formar parte de un universo tan querido”

“Su vocalista actuaba como si estuviera deprimido”: cuando Talking Heads conoció a Dire Straits

Trump baja las expectativas a cumbre con Putin en Alaska mientras las fuerzas rusas avanzan en Ucrania y Kiev teme una nueva ofensiva
Mundo

Trump baja las expectativas a cumbre con Putin en Alaska mientras las fuerzas rusas avanzan en Ucrania y Kiev teme una nueva ofensiva

Ola de calor e incendios forestales dejan muertos y obligan a desalojar a miles de personas en España

Envían a prisión preventiva a la esposa del destituido presidente surcoreano Yoon Suk Yeol por corrupción

Hablemos de amor: Me terminó un bot
Paula

Hablemos de amor: Me terminó un bot

Ángela Llanquinao Millaqueo y su hijo machi

Cuidado personal: qué mira la justicia al decidir con quién viven los hijos