Delegado Durán se defiende frente a eventual AC en su contra y enfatiza en que “no hay fundamento jurídico”

El delegado presidencial de la RM, Gonzalo Durán, se refirió este sábado desde el Parque Costanera de Renca a la eventual acusación constitucional que presentaría la Unión Demócrata Independiente (UDI) en su contra.

El próximo lunes, la UDI presentará en la Cámara de Diputados la acusación constitucional en contra de Durán. Lo anterior, justificado en su eventual responsabilidad en las fallas de seguridad ocurridas antes y durante el partido de Copa Libertadores entre Colo-Colo y Fortaleza en el Monumental.

“Somos muy respetuosos de las facultades y atribuciones de otros poderes del Estado. La acusación constitucional es una de ellas, estamos a la espera. Segundo, decir que nos parece que no hay ningún fundamento para una acusación constitucional”, enfatizó el delegado presidencial.

En ese sentido, explicó que tanto en la Comisión de Seguridad y de Deportes en la Cámara de Diputados ha entregado todos los antecedentes de lo ocurrido en la jornada, además de elementos a mejorar por parte del Estado en la materia.

“Esperamos que no se presente la acusación constitucional. Honestamente, nos parece que no solo no hay fundamento jurídico, sino que no contribuye a los importantes desafíos que tenemos en esta materia. Y por eso tenemos la esperanza de que vamos a continuar conversando, vamos a continuar dialogando", detalló.

A lo que a renglón seguido agregó: “Yo estoy disponible no solo para ir a las comisiones, también para dialogar con cada una de las bancadas que me lo solicite y efectivamente esperamos que eso se traduzca en que no tengamos acusación constitucional para seguir concentrado en las tareas que nos son propias. Y finalmente, si se llegase a presentar, que insisto, esperamos que no ocurra, estamos seguros que no va a prosperar y en ese sentido invitar a todos a seguir trabajando colaborativamente".

Gremialismo justifica presentación de AC

Tras las palabras del delegado presidencial, desde el gremialismo enfatizaron que la presentación de la acusación constitucional se trata “de una decisión en conjunto y que se ha preparado por bastantes días”, según detalló el subjefe de bancada de la UDI, Felipe Donoso.

El diputado gremialista explicó que el cargo que ejerce Durán involucra “obligaciones legales y constitucionales en mantener el orden público”, además de poder “decretar el auxilio de la fuerza pública”.

En ese sentido, enfatizó que “cuando el mayor evento deportivo con conocidas condiciones complejas, que termina con la muerte de dos personas, con una serie de incidentes al interior y alrededor de los estadios, no puede ser que él crea que no tiene responsabilidad legal”.

“Él (Durán) dejo de cumplir su función días antes en la planificación. Y por lo tanto, él tiene responsabilidad constitucional y legal" Diputado Felipe Donoso, subjefe de bancada de diputados de la UDI.

Además de lo anterior, el parlamentario criticó al oficialismo al señalar que “está más preocupado de su apariencia política, de sus condiciones electorales, más que de la seguridad de las personas”.

Por otro lado, el presidente de la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados, Andrés Celis (RN), cargó contra la exposición de Durán durante la última sesión de la Comisión de Deportes, explicando que fue “ más una defensa de su cargo que una autocrítica real ”.

“El delegado Durán puede decir que una acusación constitucional no tiene fundamentos jurídicos, pero quienes sí tenemos el deber de fiscalizar no sacamos conclusiones a la ligera, lo hacemos sobre la base de antecedentes concretos”, enfatizó el diputado.

A lo que agregó: “Como presidente de la comisión, espero que el martes no vuelva a repetir lo mismo, porque si el gobierno quiere evitar responsabilidades políticas, que lo diga abiertamente, pero nosotros no vamos a normalizar este nivel de negligencia. Aquí no se trata de debilitar autoridades, se trata de justicia, de responsabilidad y de respeto por las dos víctimas”.