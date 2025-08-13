Demócratas insiste en su apoyo a diputado Calisto y afirma que están “defendiendo la presunción de inocencia”

El Partido Demócratas emitió un comunicado en donde reiteró su apoyo al diputado Miguel Ángel Calisto para un cupo senatorial en su acuerdo con Chile Vamos por las listas parlamentarias.

“No le endosamos a nadie nuestras decisiones ni nuestras responsabilidades, ni a otros partidos ni a los candidatos presidenciales. Somos un partido que nació defendiendo a Chile desde la centroizquierda por el rechazo. Lo hicimos defendiendo principios y el bien del país. Y pagamos grandes costos por aquello”, indicó la presidenta de la colectividad, Ximena Rincón.

“Hoy, respecto del diputado Calisto, estamos defendiendo la presunción de inocencia. Su derecho a defensa y que en su carácter de autoría electa sea únicamente la ciudadanía de la Región de Aysén que le ha dado la más alta mayoría la que decida si mantiene su confianza en él”, aseveró la senadora.

Esto por la investigación por el delito de fraude al Fisco en una causa en la que la Fiscalía pidió su desafuero. Esa solicitud ya fue visada por la Corte de Coyhaique y se está a la espera de su apelación ante la Corte Suprema.

“Si el diputado Calisto es electo senador, reelecto, parlamentario y luego es declarado culpable por los tribunales, perderá su cargo. Pero si finalmente es declarado inocente, como confiamos ocurrirá, muchos deberán pedirle disculpas ”, afirmó.

Junto con ello, emplazaron a Chile Vamos por no aceptar su candidatura y recordaron que la coalición apoyo al alcalde de Linares, Mario Meza, quien fue formalizado por los delitos de fraude al fisco y mantenía la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno.

“ Es responsabilidad de Chile Vamos a generar las condiciones para un pacto y quienes deben respetar el principio de inocencia, tal como lo hicieron ellos en las elecciones municipales pasadas”, aseguró Rincón.

Por su parte, el diputado Calisto señaló que está “tranquilo”, y que es importante defender el principio de presunción de inocencia. “ Imagínense en este parlamento hay muchísimos parlamentarios que están siendo investigados y no por eso vamos a condenar a los parlamentarios respecto de sus investigaciones”, señaló.