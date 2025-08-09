Demócratas pospone acto de proclamación de Evelyn Matthei: continúa en revisión el acuerdo parlamentario con Chile Vamos

Durante la noche de este viernes, Demócratas llevó a cabo su consejo general, el que continuaba hasta el cierre de esta nota.

La instancia, convocada para revisar la nómina de precandidatos al Parlamento y, por tanto, los avances del acuerdo con Chile Vamos, se extendió más de lo usual.

Si bien fuentes del partido liderado por Ximena Rincón señalan que ya no existen grandes nudos y que las zonas en disputa -como las diputaciones de Coquimbo y La Araucanía- ya están resueltas, el cierre del acuerdo depende de la votación del consejo general de la tienda. Además, negociadores de lado y lado aseguran que lo que está en revisión son detalles menores.

Por eso mismo, se pospuso el acto de proclamación que se había alistado para la candidata presidencial Evelyn Matthei. La Tercera ya había adelantado que este gesto estaba programado para este sábado en el ex-Congreso Nacional, instancia en que Rincón depondría su precandidatura en favor de la militante UDI.

Independiente de que el consejo termine respaldando a la abanderada en su sesión que se lleva a cabo durante esta noche, afirman que dejaría poco margen para convocar a la actividad.

Aunque se conoció que algunos dirigentes de Demócratas han reclamado falta de discusión con las bases respecto al apoyo a Matthei, lo cierto es que en privado reconocen que la mejor chance del partido es respaldar a la carta de Chile Vamos y Amarillos.

En la víspera de la cita partidaria, no obstante, varios de los consejeros generales de la tienda hicieron notar su descontento en el grupo de WhatsApp que reúne a los miembros de la instancia e, incluso, algunos plantearon que en las actuales condiciones el consejo no podía realizarse.

“Salir proclamando a alguien solo por cumplir un hito sin convicción nos mata como centro. Yo preferiría se diera libertad de acción”, reclamó uno de los dirigentes en el chat de mensajería. Mientras que otros no dudaron en apuntar a que se enteraron por la prensa del encuentro.

Por lo pronto, Matthei sí sostendrá una actividad este sábado. Acudirá al encuentro nacional de Evópoli, donde se le hará entrega de un documento programático.