Desbordes apunta a “crear una coalición mucho más amplia” y señala que “Chile Vamos ya cumplió su ciclo”

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN) se refirió durante la jornada de este martes al futuro de Chile Vamos señalando que deberían “crear una coalición mucho más amplia” y que este “ya cumplió su ciclo”.

Al momento de abordar el trabajo como alcalde con el próximo Gobierno, es que señaló que “qué hacer con la coalición es una discusión que habrá internamente, yo soy una voz más dentro de la coalición, yo creo que hay que crear una nueva coalición y ahí se verá quién se integra, quién no”.

Según agregó, “creo que debemos crear una coalición mucho más amplia de la que teníamos”, añadiendo que “Chile Vamos ya cumplió su ciclo”.

“Yo soy uno de los papás. Fui uno de los que firmó la fundación de esta coalición que fue un buen ejemplo de coalición, pero ya cumplió el ciclo. Ya terminó y creo que es importante mirar y ver si integramos más gente como Demócratas, Amarillos”, expresó.

Es así como llamó a “integrar otros actores que no estaban en Chile Vamos como amarillos, demócratas, como algunos ex demócratas cristianos, que los veo con ganas de armar algo, los radicales con ganas de armar algo y acoger a muchos independientes que no les interesan los partidos políticos, que no quieren participar de un partido pero sí quieren participar de la cosa pública”.

“Eso significa tener una coalición amplia desde el centro a la derecha”, mencionó.

En la ocasión, el alcalde además se refirió al trabajo con el próximo Gobierno de José Antonio Kast señalando que “los alcaldes y alcaldesas transversalmente estamos dispuestos a trabajar con el futuro gobierno”, añadiendo que “hasta el 11 de marzo voy a trabajar codo a codo con muchos ministros, subsecretarias, con el delegado, porque es lo que corresponde en mi calidad de alcalde. Y así vamos a funcionar todos a contar del 11 de marzo también”.