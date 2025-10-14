Desbordes cuestiona concepto de “parásitos” del Estado: “No aplica a la enorme mayoría de los funcionarios”

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), abordó durante la mañana de este lunes el columna de opinión de Cristian Valenzuela, principal asesor de José Antonio Kast, titulada “Parásitos”, apuntando que “no aplica a la enorme mayoría de los funcionarios”.

Valenzuela publicó una columna en donde reprochó que el Estado chileno “está drenado por parásitos”, apuntando tanto a los gobiernos de centroizquierda como a los del expresidente Sebastián Piñera.

Según mencionó Desbordes en conversación con Radio Duna, “lo que debió suceder es que fuera bastante más preciso. Hay personas que se aprovechan del aparato estatal, sí, eso es cierto, pero la gran mayoría de los funcionarios públicos hacen su trabajo honestamente, se sacan la mugre todo el día, en condiciones a veces laborales bien complejas, y por lo tanto ese concepto no aplica a la enorme mayoría de los funcionarios”.

“Yo creo que ahí fue un error de concepto, demasiado duro, innecesario, y se tiene que, bueno, tendrá que precisarlo el autor de la nota”, agregó.

“Yo no comparto el concepto para nada, te insisto, la enorme mayoría de los funcionarios públicos, de todas las instancias y de todas las distintas áreas del sector público, ya sea civil del Estado, Fuerzas Armadas, Poder Judicial, Ministerio Público, Contralorías, son personas que trabajan dignamente todos los días y el servicio público es un trabajo muy noble”, apuntó Desbordes.

El alcalde, también cuestionó que se apuntara al gobierno del fallecido expresidente Sebastián Piñera, apuntando que “a mí me sorprende lo duros que son a veces con el presidente Piñera cuando buena parte trabajó en el gobierno, viene de ese gobierno, ahí inició su carrera pública”.

Eventual apoyo a José Antonio Kast

En la ocasión, Desbordes también abordó un posible apoyo a José Antonio Kast en caso de salir presidente apuntando que ellos esperan que sea Evelyn Matthei quien pase a segunda vuelta y que “si pasara José Antonio Kast a segunda vuelta, la primera pata, habrá que apoyarlo para que gane la presidencia, después de eso uno podrá conversar si va a estar o no va a estar en un gobierno”.

“Creo que es una conversación, una discusión prematura que la puso sobre la mesa gente de Chile Vamos de manera torpe a mi juicio porque no tiene nada que ver con lo que se está discutiendo hoy día”, añadió.

En la misma línea, Desbordes mencionó que “siento un poquito un énfasis tan fuerte en algunas personas republicanos de pegarle a Chile Vamos y otros de Chile Vamos de pegarle a republicanos y al candidato republicano. La verdad que no entiendo mucho qué tienen, qué les pasa por las cabecitas, el adversario está a la izquierda, se llama Jeanette Jara. Ella es nuestra adversaria política”.