Desbordes desdramatiza polémica con RN e insta a centrarse en campaña de Matthei: “Veo al sector poco confiado”

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, sigue firme en su decisión de apoyar al candidato republicano Álvaro Carter para ocupar un cupo en la Cámara de Diputados por el distrito 12, pese al conflicto que esto ha generado en su partido, Renovación Nacional (RN).

El presidente de la tienda, Rodrigo Galilea, anunció medidas disciplinarias para el jefe comunal, asegurando que “lo que corresponde” es que los antecedentes “se pongan a disposición del Tribunal Supremo”.

En ese escenario, en diálogo con radio Duna, el alcalde afirmó que en este caso “evidentemente hay varias cosas que son raras”.

“El que el presidente del partido hable de pasar al Tribunal Supremo, primero un descriterio de parte de él, o sea, ¿para qué lleva este tema a ese nivel cuando tenemos que estar concentrados en apoyar a Evelyn Matthei?“ , se cuestionó.

Desbordes insistió en que Galilea debiera centrar sus preocupaciones en su circunscripción, en la Región del Maule, donde -acusa- la secretaria general del partido, Andrea Balladares, estaría “haciendo campaña todo el día y todos los días”, con el candidato a diputado de Evópoli, Jorge Guzmán.

“En este caso debió haber salido del cargo, para hacer esa campaña con candidatos de otro partido. Pero la verdad es que no hemos querido hacer polémica, porque este no es el minuto", indicó.

El alcalde planteó que en virtud de ello, le “sorprendió la poca fineza política de captar algo básico. O sea, Galilea arma todo un show, habla de Tribunal Supremo, por supuesto a la gente le llama la atención que se pretende expulsar a un expresidente del partido, porque en un video de 100 que he hecho, apoyo a una persona que no es de RN".

En esa línea, el jefe comunal apuntó a que esta situación responde a una “pelea chica que no le importa a nadie”, y que tendrá que ser discutida en la interna del partido.

Con ello, afirmó tener otras preocupaciones en la colectividad. “ Me preocupan porque veo al sector poco confiado con la segunda vuelta. Los noto con un relajo de que.. ‘oye, no, si (Jeannette) Jara va a ganar, mira lo que dice la encuesta A o la encuesta B”.

“La segunda vuelta es una elección nueva. No miren en menos a Jara. Yo no quiero que Jara sea presidenta. Creo que le haría mal a Chile, han hecho mal gobierno", sostuvo.

Para el alcalde esa debiese ser la prioridad de RN. “Eso es lo que tenemos que preocuparnos hoy día, que Evelyn Matthei pase a segunda vuelta, que tengamos la posibilidad de ser un buen gobierno. Esa es la prioridad hoy día”, aseveró.