Desde Antofagasta y arremetiendo contra Jara y el gobierno: Kast lanza su campaña presidencial

Desde Antofagasta, José Antonio Kast (republicanos) realizó el lanzamiento de su campaña presidencial.

Con banderas chilenas, música y acompañado de su esposa María Pía Adriasola, el aspirante a La Moneda se instaló en un escenario rodeado de público.

A eso de las 10.48 horas, el exdiputado comenzó su alocución destacando que se encontraba en una región y no en Santiago, porque “Santiago no es Chile”.

Dicho eso, cargó con todo contra su contendora oficialista, Jeannette Jara. “Nosotros tenemos que sacar a Chile de ese estancamiento y tenemos la convicción, la voluntad y el coraje de poder hacerlo (...) ¿Y qué tenemos al frente? ¿Qué nos ofrece la candidata del gobierno? Al frente tenemos a la heredera de Gabriel Boric, la heredera de las mentiras, la heredera de la incompetencia" , lanzó.

“Y lo que nos ofrece es enfrentar a los delincuentes con amor, parece broma, pero Jeanette Jara dice que a los delincuentes hay que enfrentarlos con amor. También nos dice que a los inmigrantes ilegales los va a regularizar de manera masiva”, continuó.

Foto: X de Equipo Kast

“También nos dice que va a trabajar por la demanda interna en la economía, que nos va a llevar a la prosperidad, pero lo único que han logrado es atender a más de un millón de desempleados, de dos millones de trabajadores informales. Es decir, lo que nos ofrecen es más pobreza para nuestros compatriotas, y nosotros estamos en contra de esa continuidad”, agregó.

Luego, apuntó contra el mandato del Presidente Boric: “Han sido cuatro años que ha tenido este gobierno para demostrar su incapacidad, para demostrar el fracaso del Estado frente a las urgencias sociales de todos los chilenos”.

“Lo que hemos visto ahora es un fracaso fruto de la mediocridad, de la inoperancia, y nosotros no vamos a transar con la mediocridad. Nosotros no vamos a transar con la inoperancia. Nosotros, a todos los que se sumen a un posible gobierno que me toque encabezar, le vamos a exigir el máximo. Le vamos a exigir todo el compromiso con Chile”, aseguró.

Junto con ello, Kast a lo largo de su discurso, enumeró las medidas que piensa tomar en su eventual gobierno. Por ejemplo, afirmó que terminarán con la tómbola en la educación, que enfrentará la crisis de natalidad y la de seguridad, y que no habrán más regularizaciones masivas.