Desde Hungría: Kast acusa que en gobierno de Boric ingresaron más de 120 mil inmigrantes ilegales

Desde la Cumbre de Líderes por la Libertad, celebrada en Hungría, el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, comprometió un paquete de medidas para combatir la inmigración ilegal y la crisis de natalidad.

En un breve discurso de cerca de diez minutos, el aspirante a La Moneda señaló que “la inmigración ilegal no es un accidente. Es una estrategia. Es una decisión política. Es un arma en contra de la libertad de nuestros pueblos”.

Dicho eso, el candidato apuntó directo contra el gobierno del Presidente Gabriel Boric y de la derecha tradicional.

“En lo que va del gobierno de Boric, liderado por la izquierda radical, han sido más de 120 mil los inmigrantes ilegales que han entrado de manera clandestina. Y no es sorpresa, pues ellos promovían un país de fronteras abiertas, de múltiples naciones, de múltiples culturas. Despreciaron nuestra bandera y también nuestras tradiciones”, dijo.

Luego, agregó: “Este no es un problema solo de la izquierda, la derecha tradicional, cuando gobernó, tampoco supo enfrentar con fuerza la inmigración ilegal. Los mismos que dicen que tienen experiencia para gobernar, son los que abrieron de par en par las fronteras de Chile ”.

Bajo ese marco, expuso sus propuestas: “Vamos a cerrar nuestras fronteras. Vamos a construir centros de retención. Vamos a aplicar medidas duras para que no puedan trabajar, para que no reciban más subsidios, para que no puedan enviar recursos al exterior”.

“Se acabaron las excusas. No les haremos la vida fácil. Se la haremos imposible”, advirtió.

Crisis de natalidad

El otro tópico que abordó Kast es el de la natalidad. En ese punto, dijo que “El verdadero problema no es solo quién entra sino cuántos de nosotros vamos quedando".

“Chile tiene una de las tasas de fecundidad más bajas del mundo. Apenas 1,03 hijos en promedio. Y de esos nacimientos, un 20% son de madre extranjera. No se trata solo de números. Sino del futuro de nuestro país, de nuestra identidad”, aseveró.

“La izquierda nos quiere convencer que tener hijos es un problema. Nos quieren imponer la cultura del aborto, del egoísmo, del ‘yo primero’” , acusó.

En ese sentido, aseguró: “Vamos a lanzar el plan más ambicioso de fomento a la natalidad de la historia de Chile. No por ideología, sino por supervivencia. Para que quienes decidan libremente tener hijos, puedan hacerlo. Sin obstáculos”.

“Vamos a premiar a quienes quieren formar una familia. Vamos a apoyar a los padres y a las madres con decisión. No solo en el momento que nacen, sino a lo largo de toda la vida. Para que crezcan sanos. Para que puedan formarse. Para que puedan tener una mejor calidad de vida que la de sus padres”, añadió.

“Vamos a dar batalla por cada cuna, por cada jardín infantil, por cada colegio. Para que podamos reconstruir el futuro de nuestro país, con optimismo, esperanza y convicción”, finalizó.