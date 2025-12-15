VOTA INFORMADO por $1100
    Política

    Desde RN a Demócratas: La derecha celebra la elección de Kast y se pone a disposición de su futuro gobierno

    Los líderes de Chile Vamos, como también de los timoneles de Amarillos y Demócratas, destacaron el triunfo del republicano y se pusieron a disposición de su futuro gobierno.

    Por 
    Joaquín Barrientos
     
    Lya Rosen
    Cuándo asume José Antonio Kast como Presidente de Chile. Foto: Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

    Luego de que el Servel, con más de 99,56% de las mesas escrutadas, ratificara la elección de José Antonio Kast como el nuevo presidente del país, comenzaron las reacciones de los partidos que lo acompañaron en el camino a su indudable triunfo.

    Es así como se fueron sucediendo las palabras de celebración, como también de disposición a colaborar en su futuro gobierno, de los líderes y figuras de las bancadas de Chile Vamos, como también de los timoneles de Amarillos y Demócratas.

    Uno de los primeros fue Rodrigo Galilea, quien como presidente de RN comenzó destacando la amplia votación del republicano, afirmando que “es la mayor votación que ha obtenido jamás antes un presidente de la república y eso habla muy bien del respaldo de la ciudadanía de Chile a la postulación de José Antonio Kast a la presidencia”.

    Para luego afirmar que “somos unos convencidos de que esto era lo mejor y lo más necesario para Chile. Y por tanto, junto a esta inmensa mayoría de casi el sesenta por ciento de los ciudadanos, nos alegramos profundamente de este triunfo de José Antonio Kast”.

    “Y en ese sentido, desde ya, tal como lo hemos dicho antes, por supuesto que vamos a poner todo lo que esté de nuestra parte para colaborar lealmente a formar este gobierno que era llamado un gobierno de unidad”, recalcó Galilea.

    Por su parte, el diputado UDI Guillermo Ramírez se sumó enfocándose precisamente en el trabajo que le espera a Kast en La Moneda, en especial en lo que el ahora presidente electo catalogó como un “gobierno de emergencia”, por los problemas en materia de seguridad y materia económica.

    Foto: Andres Perez Andres Perez

    Es así como al respecto, Ramírez señaló que “él (Kast) ha dicho que esta emergencia tiene que enfrentarse con un gobierno de unidad nacional. Nosotros en la UDI acogemos este llamado que hace el presidente electo de construir un gobierno de unidad nacional”.

    “Y vamos a colaborar en todo lo que esté en nuestro poder para volver a poner orden en Chile. Tanto en materia de seguridad, terrorismo, orden en el sur, y también, por supuesto, crecimiento económico y generación de empleo”.

    De la misma forma, el líder de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz, partió asegurando que los resultados electorales vienen a confirmar que los chilenos “no quieren más este gobierno, quieren alguien que le ponga atención a las urgencias que tiene Chile, especialmente en seguridad, en orden y en crecimiento”.

    Para también confirmar su apoyo a la próxima administración de Kast: “En eso nosotros como partido no nos vamos a restar, y vamos a contribuir en todo lo que se requiera para hacernos cargo de esos problemas y para mejorar las condiciones de vida que tienen los chilenos”.

    Una mirada negativa al actual gobierno en la que Ximena Rincón, la presidenta de Demócratas, también se concentró, para luego llamar a la unidad en el futuro. “Empezamos a buscar la solución que es lo que el país demanda a la política, la solución a sus problemas, a los problemas de seguridad, por cierto, a los problemas de salud, de vivienda, de educación”, afirmó.

    Rincón continuó destacando que “Chile necesita elevar el estándar de la política y para eso se necesita, como decía hoy día el expresidente Frei, un país que trabaje de manera unida, que se encuentre en los acuerdos y que sea capaz de dar respuesta a hombres y mujeres en nuestra patria”.

    Además la senadora llamó a sus pares a colaborar con el próximo gobierno: “Y para eso, todas y todos los políticos tienen que poner lo mejor de lo suyo y aportar a quien hoy se erige como el próximo presidente de la República, el presidente José Antonio Kast, al que, por cierto, le deseamos éxito y le damos todas nuestras felicitaciones”.

    Finalmente, Andrés Jouannet, de Amarillos, apuntó a cómo comenzó de manera ejemplar este paso de un gobierno a otro. “En muy pocos países un presidente de la República llama a un presidente electo. En muy pocos países en América Latina al día siguiente se reúne el presidente electo con el presidente establecido (...) tenemos un gran país, tenemos una gran democracia”.

    Además de hacer un llamado al actual ejecutivo: “Decirle a aquellos que hoy día gobiernan y que van a hacer oposición que lo primero es poner a Chile por delante. Como lo dijo alguna vez el presidente Aylwin, en el estadio nacional, Chile es uno solo”.

    Aquí ganó Chile, mayoritariamente Y, naturalmente, esa mayoría, hoy día, lo que está señalando es que quiere un país distinto, que quiere un país que derrote al crimen organizado. Terminemos con la migración ilegal y el país vuelva a crecer para que la gente, en definitiva, empiece a estar un poco más feliz”, señaló además Jouannet.

