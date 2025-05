Desde Winter con Kast a Jara con Kaiser: los fuertes cruces que marcaron la cumbre presidencial

Pasadas las 8:30 de la mañana, cada uno por separado y acompañados por sus equipos, los candidatos presidenciales comenzaron a llegar al centro de eventos Metropolitan Santiago, para participar de un panel en el marco de la Semana de la Construcción.

La cita, organizada por la Cámara Chilena de la Construcción -en la que participaron los abanderados Evelyn Matthei (Chile Vamos), José Antonio Kast (Partido Republicano), Carolina Tohá (Socialismo Democrático), Johannes Kaiser (PNL), Jeannette Jara (PC) y Gonzalo Winter (FA)-, es la primera que junta a las cartas mejor posicionadas -según sondeos de opinión- para llegar a La Moneda.

Por lo mismo, el ambiente era de altas expectativas. Los propios candidatos así lo reconocieron al empezar sus intervenciones, en las que valoraron la realización del encuentro.

Antes de partir -sin Tohá, quien llegó más tarde- se reunieron con miembros del directorio de la CChC para saludarse y discutir sobre parte de las propuestas que les entregó la organización para implementar en sus eventuales gobiernos.

Tras ello, a las 10:20 en punto, cada abanderado subió al escenario para empezar con el panel y, pese a que no consideraba que los candidatos interactuaran, algunos no dudaron en salirse de libreto y enfrentar a sus contenedores.

Así, la primera en encender el debate fue la candidata del Partido Comunista, quien -mirando directamente a Kast y Kaiser- apuntó a que “de las 60 medidas que nos ha entregado la cámara, me quedo con la siguiente frase: ningún país avanza desde la división. Y quiero decirles que eso yo lo sé. Me tocó recibir una crisis en pensiones y logramos llegar a un acuerdo, no con todos porque aquí hubo algunos que se restaron hasta el final por mejorar las pensiones”.

Kast y Kaiser, por su parte, no dudaron en levantar sus manos sonriendo para responderle. Esa, en todo caso, no fue la única arremetida de Jara.

Al ser consultada por la situación de las viviendas que no son reparadas a tiempo en la Región de La Araucanía, la abanderada apuntó contra Kaiser y recalcó que “es importante hacer políticas públicas de forma responsable y no solamente con dichos a la galería”.

En ese sentido, planteó que “si uno quiere fortalecer programas, como el de mejoramiento o el de habitabilidad que son tan necesarios sobre todo en comunas como Lonquimay (…), se requiere tener financiamiento público, y eso no se hace despidiendo a tres funcionarios, que es lo que aquí se ha puesto como un tema: despedir a cinco, seis, operadores políticos, como algunos les llaman. Les aseguro que eso no va a lograr solucionar el tema de la habitabilidad y el mejoramiento de vivienda en Chile. Sí una carga tributaria adecuada”.

Así, agregó que “por eso, Johannes, déjame contarte, cuando tú dices que les vas a bajar a las pymes un 12,5% el impuesto a la renta, te quiero avisar que esa es la tasa que ya está vigente. Cuando tú dices que vas a eliminar las contribuciones, lo que estás diciendo es que las comunas más ricas no le van a traspasar a las comunas más pobres los recursos para -a través del fondo común municipal- poder invertir más”.

Kaiser no respondió el emplazamiento. Otro de los temas que marcaron la discusión fue el acuerdo alcanzado hace unos días por la Comisión para la Paz y el Entendimiento, del que el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario se restaron.

En ese contexto, Tohá fue la primera en hacer un llamado a sumarse al acuerdo. Sin embargo, el tema no quedó ahí. Consultado sobre la posición de su partido, Kast recalcó que “siempre uno valora el debate, el diálogo, pero cuando las conclusiones abren puertas y no cierran situaciones conflictivas, eso nos va a traer un problema permanente”.

De esa forma, planteó que “no se dice nada de la propiedad privada. Cuántas personas que hoy día viven en comunidades sujetas a personajes como Llaitul, que es amigo del señor Winter, no cierto, no pueden utilizar sus tierras porque hay un tipo violento que aprovecha que es el más fuerte, para quitarle la posibilidad de trabajar sus tierras”.

Winter esperó su turno para responderle. “Me aludió José Antonio respecto a la Comisión por la Paz y el Entendimiento. Usted estuvo en contra antes de leerlo, usted estuvo en contra porque podía unir a los chilenos que pensaban distinto, y eso a usted no les gusta, porque la división entre chilenos verdaderos y falsos chilenos ha sido siempre su opinión. Yo quiero que todos los chilenos nos unamos”, manifestó.

Más allá de eso, la jornada también estuvo marcada por el caso ProCultura, que mantiene a la Fiscalía investigando un posible financiamiento irregular de la campaña del Presidente Gabriel Boric para llegar a La Moneda.

Si bien ninguno de los candidatos mencionó la investigación directamente, sí hicieron énfasis en reducir el gasto público y apuntaron en contra de los funcionarios públicos que llegaron -dicen- por pituto a su cargo.

“Hay que empezar a hacer los cambios de inmediato, y eso significa básicamente cambios de reglamentos, pero también significa cambios de personas, porque cuando uno tiene a una persona ejerciendo un cargo, que no sabe de lo que está hablando, que fue puesta ahí por pituto, por familias, y que además no tiene ninguna confianza en el sector privado, entonces obviamente que las cosas no funcionan”, dijo Matthei al respecto.

Y después reiteró que “se han contratado 100 mil funcionarios públicos y el dinero se malgasta en fundaciones, en contratar gente que trabaja en el sector público pero que no sabe lo que está haciendo”.

Su par republicano, en tanto, planteó que “claramente tenemos que recortar el gasto político para aumentar el gasto social. Dejar de contratar apitutados, operadores, parientes. Lo más probable es que algunos de los que están acá tengan algún pariente en el Estado”.