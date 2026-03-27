Diego Ibáñez por “Estado en quiebra”: “Cuando se comete un error de esta envergadura es importante dar una señal al país”

La mañana de este viernes el senador Diego Ibañez (FA) sostuvo una reunión con la Confederación Nacional de Dueños de Camiones y la Segpres para abordar el alza en los combustibles y su implicancia para la cadena productiva de transporte de alimento en el país.

Al respecto, y consultado sobre la reunión y también las decisiones del gobierno en esta materia, el parlamentario lamentó en primera instancia la falta de diálogo, indicando que le plantearon al ministro de Hacienda, Jorge Quiróz, hace dos semanas, levantar una mesa técnica para abordar esta situación.

“Le propusimos levantar una mesa transversal, no tan solo porque se requieren muchas miradas para tratar este tema como un tema de Estado (...) para repartir los costos y las responsabilidades políticas en todos los actores”, señaló. “Lamentablemente esa propuesta fue desechada y se impuso por decreto de forma inconsulta esta verdadera anulación del efecto del Mepco”.

En esta línea, sostuvo que ahora como parlamentarios les corresponde “seguir dialogando y colaborando” en todas las soluciones que van a ser posibles. Sin embargo, advirtió que esto no resta que ésta “fue una mala medida, que habían otras alternativas”.

“Ahora lo que nos queda es tratar de insistir por subsidios que permitan apalear el alza del costo de la vida, y lo más importante es que permitan mantener la cadena de producción de transporte de alimentos”, apuntó, recordando que de acuerdo al Banco Central, esto llevará a un aumento del IPC, de la inflación que se va a trasladar a todo el año.

“Y las tasas de crecimiento económico van a disminuir también justamente por este fenómeno de la inflación, así que estamos bien alerta, preocupados, y a disposición de las próximas medidas que plantee el gobierno”, continuó.

Diego Ibáñez: “No podemos alimentar la incertidumbre con conceptos que son falsos"

Por otra parte, y consultado sobre las críticas que han surgido en torno al desempeño de Mara Sedini como ministra vocera de gobierno, Ibáñez expresó que estamos justo en un momento “muy crítico”, donde hay que ser “muy responsables, muy sensatos, en la información que se entrega al país”.

“ No podemos alimentar la incertidumbre con conceptos que son falsos . La campaña electoral ya terminó, ganó una mirada de país que hoy está gobernando y que tiene que actuar a la altura de lo que exigen los chilenos y las chilenas", afirmó tajante.

En esto, indicó, “errores como señalar que el Estado está en quiebra, que luego tuvieron que arrepentirse e iniciar un sumario por parte de Contraloría, no colaboran, y eso amerita exigir las máximas responsabilidades políticas”.

Sobre este punto, sostuvo que cuando se comete un error de esta envergadura, es importante dar una señal al país, a los inversores, al empresariado y a los trabajadores “de que se está tomando en serio la economía fiscal de Chile”

Consultado sobre si en esto entonces debiese haber renuncias, indicó que eso lo evaluará el Presidente José Antonio Kast.