Diputada Orsini remarca que hace falta una autocrítica del FA por resultados parlamentarios: “El diseño fue el equivocado”

La diputada del Frente Amplio (FA), Maite Orsini, dialogó este lunes con la sección Protagonistas del programa de streaming Desde La Redacción de La Tercera, donde dio cuenta de su mirada respecto a los resultados de su colectividad en la elección parlamentaria del pasado 16 de noviembre y los efectos en la composición del siguiente periodo en el Congreso Nacional.

En particular, la parlamentaria oficialista se refirió a lo sucedido en el distrito 9, al que ella representa y que incluye las comunas de Conchalí, Huechuraba, Recoleta, entre otras.

En su caso, la colectividad en que milita -por decisión de la directiva, respaldada por el comité central, la máxima instancia de decisión partidaria- le impidió repostular al cargo que ocupa desde 2018. La sanción, que la dejará fuera del Congreso a partir de marzo de 2026, se aplicó luego de que se conociera que la diputada realizó gestiones en favor de Jorge Valdivia.

“Lo primero es que por el hecho de yo haber competido o no competido, hay una relación directa con el avance de la derecha en el distrito”, dijo.

En ese sentido, ratificó que “es una preocupación el avance de la derecha en el distrito 9, que es, como bien decía, un distrito que es históricamente progresista. De hecho, hasta antes de la última elección de alcaldes y concejales, teníamos ocho comunas lideradas por partidos de izquierda, salvo Conchalí, que tenía un alcalde independiente. Entonces, claro, era un distrito en el que teníamos prevalencia en el progresismo y en particular en el antiguo pacto de Apruebo de Dignidad”.

De acuerdo a su análisis, “el diseño del Frente Amplio, evidentemente no porque yo lo diga, o sea, no fue el mejor, porque perdimos dos escaños en la Región Metropolitana que son relevantes”.

Al ser inquirida si hace falta una autocrítica de la directiva del FA, señaló: “Claro, evidentemente el diseño fue el equivocado”.

“Ahora, si es que yo hubiera ido a la papeleta hubiese sido distinto, no lo sé. Pero evidentemente los candidatos que se pusieron en la papeleta por parte del Frente Amplio no lograron tener la votación que históricamente había tenido el Frente Amplio en las últimas dos elecciones”, zanjó.

