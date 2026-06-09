Diputada Serrano (PC) por emplazamiento de la UDI al proyecto “sueldos protegidos”: “buscan eludir el debate”

La diputada Daniela Serrano (PC), autora del proyecto de ley Sueldos Protegidos, salió al paso la tarde de este martes de la postura de los diputados de la UDI -Sergio Bobadilla y Ricardo Neumann-, quienes señalaron que la iniciativa podría terminar beneficiando a “papitos corazón”, es decir, deudores de pensión alimenticia.

Esto luego de que la diputada, junto a un grupo de diputados de oposición y el PDG presentaran esta iniciativa para fortalecer la protección de las remuneraciones, de forma tal de extender la inembargabilidad del salario cuando este se encuentre depositado en cuentas bancarias. Lo anterior, según explicó la parlamentaria, tras cientos de denuncias de deudores del CAE que vieron sus cuentas completamente vaciadas.

Al respecto la parlamentaria señaló: “No me sorprende porque es una nueva forma que tiene la UDI de eludir un debate. Un debate que históricamente ellos no han dado, porque no consideran que el CAE es una mala política pública. Siempre han buscado resguardarlo”.