Diputada Serrano (PC) por emplazamiento de la UDI al proyecto “sueldos protegidos”: “buscan eludir el debate”
La diputada emplazó a los parlamentarios “a que puedan leer” el proyecto, luego que señalaran que la iniciativa podría beneficiar a deudores de pensión alimenticia.
La diputada Daniela Serrano (PC), autora del proyecto de ley Sueldos Protegidos, salió al paso la tarde de este martes de la postura de los diputados de la UDI -Sergio Bobadilla y Ricardo Neumann-, quienes señalaron que la iniciativa podría terminar beneficiando a “papitos corazón”, es decir, deudores de pensión alimenticia.
Esto luego de que la diputada, junto a un grupo de diputados de oposición y el PDG presentaran esta iniciativa para fortalecer la protección de las remuneraciones, de forma tal de extender la inembargabilidad del salario cuando este se encuentre depositado en cuentas bancarias. Lo anterior, según explicó la parlamentaria, tras cientos de denuncias de deudores del CAE que vieron sus cuentas completamente vaciadas.
Al respecto la parlamentaria señaló: “No me sorprende porque es una nueva forma que tiene la UDI de eludir un debate. Un debate que históricamente ellos no han dado, porque no consideran que el CAE es una mala política pública. Siempre han buscado resguardarlo”.
Sobre el proyecto en específico, la diputada aclaró: “Ahora bien, haciéndonos cargo de lo que ellos dicen de nuestro proyecto de ley, primero hacer la invitación a que lo puedan leer. Porque el inciso 2 del artículo 57 (del Código del Trabajo), inciso que no tocamos, ya está consagrada la embargabilidad de los fondos a los deudores de pensiones de alimentos. Lo que nosotros estamos haciendo es agregar un nuevo inciso para que en los casos, por ejemplo, como es el de cobrar deudas estudiantiles, sean inembargables los fondos, a contrapelo de lo que está haciendo actualmente la Tesorería General de la República. En ese sentido el llamado a estudiar nunca está demás”.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
5.
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.