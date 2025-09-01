SUSCRÍBETE
Diputada solicita a ministro Grau aclarar injerencia de “Coordinación de Género” del ministerio en la Ley de Presupuestos

"Sería muy pertinente que el nuevo ministro de Hacienda aclare el rol que jugará esta coordinación en la definición de prioridades y en la distribución de los recursos públicos", sostuvo la parlamentaria.

Jorge ArellanoPor 
Jorge Arellano
JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

La diputada Paula Labra solicitó al nuevo ministro de Hacienda, Nicolás Grau, entregar detalles respecto al rol que cumplirá la “Coordinación de Género” del Ministerio de Hacienda, en la próxima discusión de la Ley de Presupuestos 2026.

Según explicó la parlamentaria, en el organigrama del Ministerio de Hacienda, se puede evidenciar que dentro de las áreas de trabajo de la Subsecretaría de Hacienda existe una “Coordinación Macroeconómica”, una “Coordinación de Políticas Tributarias”, entre otras, y así también figura la “Coordinación de Género”.

“Considerando que desde el Ejecutivo, el proyecto de ley de Presupuestos 2026 debe ingresar a más tardar el 30 de septiembre al Congreso, sería muy pertinente que el nuevo ministro de Hacienda aclare el rol que jugará esta coordinación en la definición de prioridades y en la distribución de los recursos públicos”, comentó la diputada Labra.

Diputada Paula Labra

A su vez, la parlamentaria fue más allá, y pidió que el ministro pueda aclarar “por qué se optó por instalar un área específica de género dentro de Hacienda, dejando fuera otras materias igualmente sensibles como la discapacidad, la descentralización, la ruralidad o los adultos mayores”.

Asimismo, la diputada recalcó la importancia de conocer cómo se articulan las funciones de la Coordinación de Género con las labores que corresponden al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, precisando si existe un trabajo intersectorial o lineamientos recibidos desde esa cartera.

Finalmente, Labra planteó mediante un oficio la necesidad de aclarar si el Ejecutivo impartirá instrucciones para que la “perspectiva de género” se incorpore de manera obligatoria durante la tramitación presupuestaria, esto considerando además la iniciativa “Presupuesto con perspectiva de género” que impulsó durante este período la Dirección de Presupuestos.

