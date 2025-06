Diputado Brito arremete contra Landerretche y defiende que el FA viene del “trabajo social de la iglesia”

Continúan las reacciones a los dichos que el economista que integra el comando de Carolina Tohá, Óscar Landerretche (PS), lanzó contra el Frente Amplio.

En concreto, el socialista señaló que le gustaría, en un eventual nuevo gobierno de derecha, que el FA no quiera “convertir el país en un maldito infierno y quemar iglesias”.

Sus palabras no fueron bien recibidas por la colectividad, de hecho, la ministra vocera del gobierno, Aisén Etcheverry, quien milita en el FA, las calificó como una mala “cuña”.

Así las cosas, esta jornada, el diputado Jorge Brito (FA) se sumó a los reproches contra esta declaración.

Foto: Andrés Pérez Andres Perez

En conversación con radio Pauta, el parlamentario sostuvo: “Qué locura que intenten atribuir el quemar iglesia o algún crimen de esas características a nuestro sector cuando nosotros venimos justamente, yo vengo, del trabajo social de la iglesia, de las parroquias, del trabajo comunitario en los cerros” .

En esa línea criticó: “Lo único que hace Óscar Landerretche es perder credibilidad, porque él es un muy buen economista, pero por sus sesgos evidentes con los cuales declara políticamente me parece que lo único que hace es restar credibilidad”.

“Nadie acá puede justificar un crimen, no me cae en la cabeza. Yo lo he visto en algunos, pero son de la bancada del frente, son del Partido Republicano no son de este lado de la fuerza”, cerró el legislador.