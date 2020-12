Diputado Fuenzalida tras críticas por inoculaciones: “No soy antivacuna (...), solo pido cautela”

Sus declaraciones durante la mañana generaron diversas reacciones. “Yo por ningún motivo”, fue lo que dijo el diputado Gonzalo Fuenzalida (RN) cuando le consultaron sobre si se vacunaría contra el Covid-19, alegando que una vacuna con menos de un año de estudio “no es una vacuna 100% confiable”.

Sin embargo, una serie de autoridades salieron al paso de sus declaraciones, todos criticando la afirmación. Entre ellos, el exministro de Salud, Jaime Mañalich y el ministro de Ciencias, Andrés Couve.

“Aquí no hay espacio para gustitos personales, hay una responsabilidad ciudadana de mirar a quienes realmente ya no aguantan más las cuarentenas”, dijo por ejemplo Mañalich, mientras Couve sostuvo: “Afirmaciones así no contribuyen al rol que debemos cumplir como autoridades”

Incluso el también diputado Gabriel Boric acusó sus palabras de “una tremenda irresponsabilidad”.

Ante ello, en horas de esta tarde, el parlamentario de Chile Vamos tomó una actitud diferente. Vía Twitter, aclaró sus dichos señalando de entrada: “Yo no soy antivacuna y ojalá que esta vacuna cure la pandemia”.

Tras eso, Fuenzalida apuntó que su idea era centrar la mirada en que la vacuna contra el Covid-19 está recién en ciernes y debe pasar por los procesos de validación.