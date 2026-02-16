Diputado Marcos Ilabaca (PS) y división en el oficialismo: “A Elizalde le ha faltado proactividad”

Durante la tramitación de las reformas políticas -tanto de los senadores como la del gobierno- el diputado Marcos Ilabaca (PS) no ha escondido su disconformidad y su posición contraria, pese a que la bancada socialista se ha plegado a ambas de forma prácticamente unánime.

En medio de estas últimas semanas del gobierno del Presidente Gabriel Boric -en que la alianza ha estado fuertemente tensionada luego de las acusaciones del PC y el FA al Partido Socialista por la ley Naín-Retamal tras la absolución del excarabinero Claudio Crespo-, Ilabaca cuestiona el rol del ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), a quien acusa de “ falta de liderazgo ” y aseguró que debió haber hecho un gesto hacia sus correligionarios .

Están en la etapa final del gobierno y siguen con las reuniones suspendidas del comité político. ¿Cuál es su lectura?

En ese ámbito de acción, al ministro Elizalde le ha faltado un poco más de proactividad porque ha visto cómo los suyos han sido agredidos, ha visto cómo los suyos han sido parte importante y protagonista en un proceso de debate fuerte en el interior del oficialismo. Y el gobierno, liderado en términos políticos por él, ha sido incapaz de por lo menos tratar de aquietar las aguas o sus llamados han sido desatendidos. Entonces, allí claramente existe un problema de liderazgo, un problema de conducción.

Pero ¿cuál es su lectura de la situación de la izquierda?

El gobierno recibió un tremendo cortazo por parte de la ciudadanía al tener una de las derrotas más importantes que hemos vivido en la historia política de nuestro país. Lo que ocurrió en el proceso electoral presidencial también fue parte de una evaluación que hace el pueblo de Chile respecto a las acciones del gobierno.

¿Pero no debería retomarse la coordinación para, al menos, trabajar en el relato político post 11 de marzo?

Pero recordemos por qué se suspendió el último comité político de La Moneda. Fue justo cuando se dieron las acusaciones que hizo el Partido Comunista y el Frente Amplio respecto a nuestro comportamiento por la ley Naín-Retamal. Entonces, cuando tienes un problema tan grave que ha fracturado las relaciones políticas entre tus partidos aliados, es difícil llevar adelante el proceso de discusión para hacer el relato.

Entendiendo que esa ley se tramitó en la Segpres con Álvaro Elizalde, ¿no debió haberlos blindado a ustedes en esta disputa o haberles hecho un gesto?

Yo creo que sí. Tanto Álvaro como el Presidente, respecto a una ley que también ellos ayudaron a construir, tuvieron que haber estado al lado de quienes defendimos esta parte del legado. El gobierno y el ministro Elizalde allí no estuvieron tan de lado nuestro, por lo menos en términos públicos.

Reformas políticas

La reforma política del gobierno ya es prácticamente un hecho que no va a ver la luz en la administración del Presidente Boric. ¿Qué faltó?

Cuando tú, al final de un mandato, intentas poner sobre la mesa proyectos de tal relevancia como es la reforma política u otros que ha intentado el gobierno, en realidad es un mero saludo a la bandera. Es no desarrollar una reforma o un cambio real.

La reforma era parte del legado del Presidente Boric. ¿Debió ser más ambicioso el gobierno en su tramitación?

Tanto el proyecto que se generó en el Senado como este son absolutamente menores respecto a un tema mucho más profundo. Y si ese era el legado que el gobierno quería dejar, es bastante mediocre el legado.

Empezó a sesionar la mesa técnica para destrabar los nudos. ¿Concurrirá?

Yo no he sido invitado y el gobierno conoce mi postura respecto a eso. Yo lo he planteado en la comisión de Constitución en varias oportunidades. Creo que este gobierno en particular no tiene ya tiempo ni hilo en la carretilla para llevar adelante ningún cambio.

El gobierno está abierto a hacer modificaciones a su proyecto, pero no lo quiere desdibujar. ¿Son insalvables las diferencias que tiene usted con el contenido?

Va bien orientado, pero absolutamente insuficiente. Y, por lo tanto, claramente insalvable. Es decir, no creo que con esa pequeña modificación se logre generar un cambio profundo a lo que vivimos actualmente.

El gobierno presentó esta iniciativa como complementaria a la de los senadores, sin embargo, desde septiembre duerme en la Cámara. ¿Debería ponerse en tabla la moción parlamentaria?

El gobierno no le ha puesto urgencia a ese proyecto. Y el gobierno además sabe, y creo que también los mocionantes, que tampoco tiene la votación suficiente para llevar adelante su continuación en la tramitación legislativa. Pero creo que es bueno que los proyectos que ya han pasado buena fase de la discusión terminen su vida como corresponde en el proceso legislativo.

¿Con el nuevo Congreso, con 79 nuevos diputados -que tendrán otros intereses o quizás desconocimiento de estas reformas-, no se corre riesgo de que estas modificaciones no se puedan volver a hacer por un largo periodo de tiempo?

Cada uno de los diversos temas que me acaba de poner sobre la mesa son absolutamente correctos. Yo creo que todos ellos van a influir en el proceso de discusión legislativa, no solamente en esta materia, sino que en muchas otras. Hoy día la mayoría ha cambiado radicalmente.