SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Diputado Marcos Ilabaca (PS) y división en el oficialismo: “A Elizalde le ha faltado proactividad”

    El parlamentario, en medio de la crisis de la izquierda, que mantiene suspendidos los comités políticos ampliados, acusa al titular del Interior de tener "un problema de conducción" para aquietar las aguas en la coalición.

    Nicolás QuiñonesPor 
    Nicolás Quiñones
    17 de Octubre del 2022 Retrato al diputado Marcos Ilabaca en el Congreso Nacional. Foto: Dedvi Missene Dedvi Missene

    Durante la tramitación de las reformas políticas -tanto de los senadores como la del gobierno- el diputado Marcos Ilabaca (PS) no ha escondido su disconformidad y su posición contraria, pese a que la bancada socialista se ha plegado a ambas de forma prácticamente unánime.

    En medio de estas últimas semanas del gobierno del Presidente Gabriel Boric -en que la alianza ha estado fuertemente tensionada luego de las acusaciones del PC y el FA al Partido Socialista por la ley Naín-Retamal tras la absolución del excarabinero Claudio Crespo-, Ilabaca cuestiona el rol del ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), a quien acusa de “falta de liderazgoy aseguró que debió haber hecho un gesto hacia sus correligionarios.

    Están en la etapa final del gobierno y siguen con las reuniones suspendidas del comité político. ¿Cuál es su lectura?

    En ese ámbito de acción, al ministro Elizalde le ha faltado un poco más de proactividad porque ha visto cómo los suyos han sido agredidos, ha visto cómo los suyos han sido parte importante y protagonista en un proceso de debate fuerte en el interior del oficialismo. Y el gobierno, liderado en términos políticos por él, ha sido incapaz de por lo menos tratar de aquietar las aguas o sus llamados han sido desatendidos. Entonces, allí claramente existe un problema de liderazgo, un problema de conducción.

    Pero ¿cuál es su lectura de la situación de la izquierda?

    El gobierno recibió un tremendo cortazo por parte de la ciudadanía al tener una de las derrotas más importantes que hemos vivido en la historia política de nuestro país. Lo que ocurrió en el proceso electoral presidencial también fue parte de una evaluación que hace el pueblo de Chile respecto a las acciones del gobierno.

    ¿Pero no debería retomarse la coordinación para, al menos, trabajar en el relato político post 11 de marzo?

    Pero recordemos por qué se suspendió el último comité político de La Moneda. Fue justo cuando se dieron las acusaciones que hizo el Partido Comunista y el Frente Amplio respecto a nuestro comportamiento por la ley Naín-Retamal. Entonces, cuando tienes un problema tan grave que ha fracturado las relaciones políticas entre tus partidos aliados, es difícil llevar adelante el proceso de discusión para hacer el relato.

    Entendiendo que esa ley se tramitó en la Segpres con Álvaro Elizalde, ¿no debió haberlos blindado a ustedes en esta disputa o haberles hecho un gesto?

    Yo creo que sí. Tanto Álvaro como el Presidente, respecto a una ley que también ellos ayudaron a construir, tuvieron que haber estado al lado de quienes defendimos esta parte del legado. El gobierno y el ministro Elizalde allí no estuvieron tan de lado nuestro, por lo menos en términos públicos.

    Reformas políticas

    La reforma política del gobierno ya es prácticamente un hecho que no va a ver la luz en la administración del Presidente Boric. ¿Qué faltó?

    Cuando tú, al final de un mandato, intentas poner sobre la mesa proyectos de tal relevancia como es la reforma política u otros que ha intentado el gobierno, en realidad es un mero saludo a la bandera. Es no desarrollar una reforma o un cambio real.

    La reforma era parte del legado del Presidente Boric. ¿Debió ser más ambicioso el gobierno en su tramitación?

    Tanto el proyecto que se generó en el Senado como este son absolutamente menores respecto a un tema mucho más profundo. Y si ese era el legado que el gobierno quería dejar, es bastante mediocre el legado.

    Empezó a sesionar la mesa técnica para destrabar los nudos. ¿Concurrirá?

    Yo no he sido invitado y el gobierno conoce mi postura respecto a eso. Yo lo he planteado en la comisión de Constitución en varias oportunidades. Creo que este gobierno en particular no tiene ya tiempo ni hilo en la carretilla para llevar adelante ningún cambio.

    El gobierno está abierto a hacer modificaciones a su proyecto, pero no lo quiere desdibujar. ¿Son insalvables las diferencias que tiene usted con el contenido?

    Va bien orientado, pero absolutamente insuficiente. Y, por lo tanto, claramente insalvable. Es decir, no creo que con esa pequeña modificación se logre generar un cambio profundo a lo que vivimos actualmente.

    El gobierno presentó esta iniciativa como complementaria a la de los senadores, sin embargo, desde septiembre duerme en la Cámara. ¿Debería ponerse en tabla la moción parlamentaria?

    El gobierno no le ha puesto urgencia a ese proyecto. Y el gobierno además sabe, y creo que también los mocionantes, que tampoco tiene la votación suficiente para llevar adelante su continuación en la tramitación legislativa. Pero creo que es bueno que los proyectos que ya han pasado buena fase de la discusión terminen su vida como corresponde en el proceso legislativo.

    ¿Con el nuevo Congreso, con 79 nuevos diputados -que tendrán otros intereses o quizás desconocimiento de estas reformas-, no se corre riesgo de que estas modificaciones no se puedan volver a hacer por un largo periodo de tiempo?

    Cada uno de los diversos temas que me acaba de poner sobre la mesa son absolutamente correctos. Yo creo que todos ellos van a influir en el proceso de discusión legislativa, no solamente en esta materia, sino que en muchas otras. Hoy día la mayoría ha cambiado radicalmente.

    Más sobre:PolíticaCámara de DiputadosMarcos IlabacaLey Nain RetamalGobierno

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Hasta 37°C: Presidente Boric llama a extremar cuidados tras alerta meteorológica por altas temperaturas en la zona central

    Al menos 12 palestinos mueren en nuevos ataques israelíes en Gaza pese al alto el fuego

    La Moneda alista su último 8M: abre licitación y proyecta acto con 600 personas

    De republicanos al Frente Amplio: Servel rechaza el balance contable de 14 de los 24 partidos políticos

    Cadem: 35% espera que cambios positivos con nuevo gobierno de Kast ocurran en los primeros seis meses de mandato

    La posible heredera que emerge en Corea del Norte: ¿Quién es Kim Ju-ae?

    Lo más leído

    1.
    En medio de sus vacaciones: Kast llama a “cuidar las instituciones” tras polémica en Gendarmería

    En medio de sus vacaciones: Kast llama a “cuidar las instituciones” tras polémica en Gendarmería

    2.
    Delegación Metropolitana: Durán y Codina protagonizarán bilateral a 23 días del cambio de mando

    Delegación Metropolitana: Durán y Codina protagonizarán bilateral a 23 días del cambio de mando

    3.
    Déficit fiscal estructural: parlamentarios arremeten contra manejo económico de gobierno de Boric

    Déficit fiscal estructural: parlamentarios arremeten contra manejo económico de gobierno de Boric

    4.
    La Moneda enciende el traspaso de mando

    La Moneda enciende el traspaso de mando

    5.
    La Moneda alista su último 8M: abre licitación y proyecta acto con 600 personas

    La Moneda alista su último 8M: abre licitación y proyecta acto con 600 personas

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac

    Estudio revela que los perros todavía tienen genoma de lobo en su ADN: qué razas son las más “lobunas”

    Estudio revela que los perros todavía tienen genoma de lobo en su ADN: qué razas son las más “lobunas”

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Servicios

    Desde el martes: pronostican temperaturas de hasta 36°C en tres regiones de la zona centro-norte

    Desde el martes: pronostican temperaturas de hasta 36°C en tres regiones de la zona centro-norte

    Solicitan evacuar Culenmapu y Borde del Lago en Vichuquén por el avance de un incendio forestal

    Solicitan evacuar Culenmapu y Borde del Lago en Vichuquén por el avance de un incendio forestal

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión La Calera en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión La Calera en TV y streaming

    Hasta 37°C: Presidente Boric llama a extremar cuidados tras alerta meteorológica por altas temperaturas en la zona central
    Chile

    Hasta 37°C: Presidente Boric llama a extremar cuidados tras alerta meteorológica por altas temperaturas en la zona central

    La Moneda alista su último 8M: abre licitación y proyecta acto con 600 personas

    De republicanos al Frente Amplio: Servel rechaza el balance contable de 14 de los 24 partidos políticos

    La IA no lo es todo: Los criterios que podrían marcar la inversión en startups en 2026
    Negocios

    La IA no lo es todo: Los criterios que podrían marcar la inversión en startups en 2026

    Elizalde defiende gestión fiscal del gobierno y destaca que deuda pública “no aumentó respecto del año pasado”

    Caída del bitcoin golpea a El Salvador y tensiona la deuda en medio de fricciones con el FMI

    Video de Tom Cruise peleando con Brad Pitt hecho con IA inquieta a Hollywood por derechos de autor
    Tendencias

    Video de Tom Cruise peleando con Brad Pitt hecho con IA inquieta a Hollywood por derechos de autor

    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista

    “Me casé en un Automac”: la inédita jornada donde dos parejas darán el “sí” bajo los arcos dorados de un McDonald’s

    Golpeando el banco: la furia de Javier Correa en Colo Colo tras lesionarse a semanas del Superclásico con la U
    El Deportivo

    Golpeando el banco: la furia de Javier Correa en Colo Colo tras lesionarse a semanas del Superclásico con la U

    En vivo: Colo Colo recibe a Unión La Calera en el Monumental por la tercera fecha de la Liga de Primera

    Manuel Pellegrini pide mesura en el Betis por la Champions: “No debemos confundir un deseo con una realidad”

    Cómo el Pentágono usó a la Inteligencia Artificial Claude para capturar a Maduro
    Tecnología

    Cómo el Pentágono usó a la Inteligencia Artificial Claude para capturar a Maduro

    Review del Redmi Note 15 Pro 5G: para olvidarse del cargador

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac

    Chayanne inoxidable: su noche en el Estadio Nacional con baile, energía y romanticismo
    Cultura y entretención

    Chayanne inoxidable: su noche en el Estadio Nacional con baile, energía y romanticismo

    Debí quedarme en Madrid: un relato de Jaime Bayly

    Pet Shop Boys llegan a Viña y marcan posición: “No compararía a Bad Bunny con Michael Jackson, son diferentes”

    Al menos 12 palestinos mueren en nuevos ataques israelíes en Gaza pese al alto el fuego
    Mundo

    Al menos 12 palestinos mueren en nuevos ataques israelíes en Gaza pese al alto el fuego

    La posible heredera que emerge en Corea del Norte: ¿Quién es Kim Ju-ae?

    Delcy Rodríguez ordena el cierre de siete entes públicos, cuatro creados durante el mandato de Maduro

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín
    Paula

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York