Diputado republicano recibirá protección policial tras ser amenazado de muerte en redes sociales

El diputado republicano Luis Fernando Sánchez ingresó una denuncia este martes ante Carabineros, luego de recibir amenazas de muerte a través de redes sociales.

Tras el hecho, la institución policial dio aviso al Ministerio Público, ente que en las últimas horas ordenó protección policial para el legislador por la Región de Valparaíso.

Según explicó Sánchez, las amenazas ocurrieron la semana pasada, luego de que él comentara el asesinato del adherente de Donald Trump, Charlie Kirk.

Al respecto, el diputado señaló: “Es lamentable el nivel de violencia de algunas personas que pretenden amedrentarlo a uno para que no defendamos lo que es correcto, un país más seguro, con una inmigración controlada y donde la plata de todos los chilenos se gaste bien”.

En este sentido, agregó que “los republicanos somos de una sola línea, nunca nos hemos dejado amedrentar por estas cosas y no lo haremos ahora”.