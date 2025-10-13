SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Diputados de Chile Vamos acuden a Contraloría buscando frenar compra del instituto Arcos por parte de la Usach

Los UDI Felipe Donoso y Sergio Bobadilla solicitaron al ente fiscalizador que evalúe una investigación especial respecto al proceso. Desde RN, en tanto, Eduardo Durán, Hugo Rey, Marcia Raphael, piden un pronunciamiento sobre su legalidad.

José NavarretePor 
José Navarrete

Tal como adelantaron la semana pasada, el subjefe de la bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Felipe Donoso, junto a su par gremialista de la comisión de Educación de la Cámara Baja, Sergio Bobadilla, oficiaron a la Contraloría buscando frenar la compra del Instituto Profesional Arcos por parte de la Universidad de Santiago de Chile (Usach).

Por otro lado, el diputado Eduardo Durán, de Renovación Nacional, acudió la mañana de este lunes hasta la sede de la entidad que lidera Dorothy Pérez, por el mismo tema.

El oficio de Bobadilla y Donoso

En su oficio, Bobadilla y Donoso piden al ente fiscalizador informar sobre cuatro puntos.

En primer lugar, requieren que la Contraloría se pronuncie sobre la “posibilidad de iniciar una investigación especial sobre el proceso de compra”.

Por otro lado, solicitan evaluar la legalidad del decreto supremo con el que el Ejecutivo dio curso a la operación.

El tercer punto por el que los legisladores gremialistas solicitaron que la Contraloría se pronuncie, se relaciona a los “eventuales fines políticos que estarían motivando el proceso de adquisición del Instituto Profesional Arcos por parte de la Usach”.

Apuntando a la militancia de las autoridades involucradas, piden que se detectan o no conductas contrarias al deber de imparcialidad, y a los principios de probidad administrativa y de apoliticidad".

Como cuarto punto, en tanto, llaman a la Contraloría a manifestarse respecto a la “posibilidad de instruir, dentro del ámbito de su competencia, todas las medidas que se encuentren a su alcance para frenar el proceso de compra, en la eventualidad que -en el trascurso de sus indagatorias- detectare irregularidades graves en la mencionada transacción”.

Durán: “Se configurarían algunas ilegalidades”

El diputado Durán, en tanto, en un documento firmado también por sus pares RN Marcia Raphael y Hugo Rey, requirió un pronunciamiento “respecto de la legalidad, fundamento y competencia de los actos administrativos vinculados a la compra”.

“Se configurarían algunas ilegalidades, incluso previstas por propios académicos de la Universidad de Santiago, en el sentido que originalmente se piden 11.000 millones de pesos y fracción para la compra y este presupuesto se aumenta mucho más, cerca de 40.000 millones, para mejorar la infraestructura de la Universidad de Santiago”, explicó Durán en la Contraloría, indicando que el decreto asociado solo apuntaría al tema de infraestructura.

Por su parte Hugo Rey, puntualizó que estas acciones no se relacionan con “estar a favor o en contra de una universidad, sino de resguardar el uso correcto de los recursos públicos”.

“Este decreto 352 genera demasiadas dudas, se modifican montos, se omite la participación del Ministerio de Hacienda y se actúa como si la Contraloría no existiera. Es el mismo patrón que vimos en otros casos donde la ideología se impone sobre la legalidad. Por eso pedimos que se investigue a fondo este acto de gobierno y se determinen responsabilidades", sostuvo.

Marcia Raphael, en tanto, manifestó que “el gobierno está repitiendo los mismos errores de la Arcis, usar la educación pública como plataforma política y poner en riesgo la estabilidad de instituciones”.

“No puede ser que mientras el país discute cómo mejorar la calidad educativa, se destinen miles de millones para salvar proyectos con sello ideológico. Aquí hay favoritismo político, falta de transparencia y una improvisación que ya le ha hecho demasiado daño a la educación chilena”, aseguró.

Más sobre:Chile VamosUDIUsachEducaciónArcosContraloríaDorothy PérezRNEduardo DuránHugo ReySergio BobadillaFelipe Donoso

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Los 45 minutos de Boric con el Papa León XIV: intercambiaron regalos y se evitaron diferencias por aborto y eutanasia

Korn vuelve a Chile y se presentará en el Parque Estadio Nacional

¿Halcones y palomas de Matthei? Los matices en la estrategia del comando para confrontar a Kast

La delicada cirujía de Chile Vamos para tratar de bajar las asignaciones a Boric sin afectar a Frei

Jadue con la mira en la papeleta: defensa de exalcalde prepara el camino para llegar hasta el Tribunal Constitucional

Promover un sistema nacional de control y llamado a empresarios: la inédita invitación a Enade que alista Dorothy Pérez

Lo más leído

1.
“Es el momento de parar la tontera y enfocarnos en Jara”: Cruz-Coke insta a la oposición a frenar confrontaciones entre comandos

“Es el momento de parar la tontera y enfocarnos en Jara”: Cruz-Coke insta a la oposición a frenar confrontaciones entre comandos

2.
La productora de EE.UU. que llevó a 31 Minutos al Tiny Desk: “Los chilenos tienen un súper balance de humor y crítica”

La productora de EE.UU. que llevó a 31 Minutos al Tiny Desk: “Los chilenos tienen un súper balance de humor y crítica”

3.
Carmona (PC) apunta que nominación de María Corina Machado al Nobel de la Paz fue “desde el punto de vista político”

Carmona (PC) apunta que nominación de María Corina Machado al Nobel de la Paz fue “desde el punto de vista político”

4.
Datos públicos del Mineduc evidencian que 22.949 docentes menores de 40 años desertaron del sistema

Datos públicos del Mineduc evidencian que 22.949 docentes menores de 40 años desertaron del sistema

5.
Kaiser profundiza en su postura sobre hijos de inmigrantes ilegales: “Las capacidades de Chile son limitadas”

Kaiser profundiza en su postura sobre hijos de inmigrantes ilegales: “Las capacidades de Chile son limitadas”

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

“No hablen más en público”: las maniobras que hacen los migrantes para evadir al ICE en Estados Unidos

“No hablen más en público”: las maniobras que hacen los migrantes para evadir al ICE en Estados Unidos

Todo lo que debes saber de Battlefield 6: el borrón y cuenta nueva de Electronic Arts

Todo lo que debes saber de Battlefield 6: el borrón y cuenta nueva de Electronic Arts

Los 16 guanacos que van a repoblar la cordillera de la Región Metropolitana

Los 16 guanacos que van a repoblar la cordillera de la Región Metropolitana

Cómo es el primer televisor Micro RGB del mundo elegido por Time entre los mejores inventos de 2025

Cómo es el primer televisor Micro RGB del mundo elegido por Time entre los mejores inventos de 2025

Servicios

Anuncian próxima Gira Teletón: revisa las fechas, ciudades y artistas confirmados

Anuncian próxima Gira Teletón: revisa las fechas, ciudades y artistas confirmados

Cuándo y a qué hora es la semifinal de Argentina vs. Colombia por el Mundial Sub 20

Cuándo y a qué hora es la semifinal de Argentina vs. Colombia por el Mundial Sub 20

Cuándo y a qué hora es la semifinal de Marruecos vs. Francia por el Mundial Sub 20

Cuándo y a qué hora es la semifinal de Marruecos vs. Francia por el Mundial Sub 20

Los 45 minutos de Boric con el Papa León XIV: intercambiaron regalos y se evitaron diferencias por aborto y eutanasia
Chile

Los 45 minutos de Boric con el Papa León XIV: intercambiaron regalos y se evitaron diferencias por aborto y eutanasia

¿Halcones y palomas de Matthei? Los matices en la estrategia del comando para confrontar a Kast

La delicada cirujía de Chile Vamos para tratar de bajar las asignaciones a Boric sin afectar a Frei

El ganador del Nobel de Economía que participará esta semana en seminario de la UDD y su cercanía con Chile
Negocios

El ganador del Nobel de Economía que participará esta semana en seminario de la UDD y su cercanía con Chile

Caso Factop: Grupo Patio amplía querella contra los hermanos Jalaff por presunto lavado de activos

Chile y el Nobel de Economía: sin innovación no hay futuro que repartir

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood
Tendencias

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Cómo es el regreso de miles de palestinos a Gaza tras el alto al fuego entre Israel y Hamas

Tercer torneo, Supercopa de cuatro equipos, Liga de 12 meses y descuento mensual: el acuerdo de paz entre la ANFP y TNT
El Deportivo

Tercer torneo, Supercopa de cuatro equipos, Liga de 12 meses y descuento mensual: el acuerdo de paz entre la ANFP y TNT

La tajante respuesta del director general de Perú sobre el posible arribo de Gustavo Álvarez

“Hijo de pu...”: el nuevo show de Gustavo Quinteros en Argentina en la derrota de Independiente ante Lanús

Desde Drácula y Frankenstein hasta Carrie: la programación del ciclo Filmografía del Miedo de Cine UC
Finde

Desde Drácula y Frankenstein hasta Carrie: la programación del ciclo Filmografía del Miedo de Cine UC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”

Korn vuelve a Chile y se presentará en el Parque Estadio Nacional
Cultura y entretención

Korn vuelve a Chile y se presentará en el Parque Estadio Nacional

Cómo fueron los reservados últimos años de Diane Keaton (y la carta de despedida de Woody Allen)

It’s So Easy: los últimos años de Guns N’ Roses entre giras, singles y nuevos integrantes

Los próximos pasos del plan de alto el fuego en Gaza tras el retorno de los rehenes a Israel
Mundo

Los próximos pasos del plan de alto el fuego en Gaza tras el retorno de los rehenes a Israel

Israel confirma que Hamas ha entregado a la Cruz Roja los cuerpos de dos de los cuatro rehenes fallecidos

Aseguran que más de 150 prisioneros palestinos liberados son obligados al exilio

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo
Paula

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa