Diputados de comisión de Desarrollo Social critican inasistencia de alcaldesa Ripamonti a sesión por incendios

Esta tarde, la comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados sesionó para continuar analizando el estado de avance del plan de reconstrucción en las comunas de la Región de Valparaíso que fueron afectadas por los incendios forestales del mes de febrero.

A la instancia, que pretendía conocer las medidas que se han adoptado para ir en ayuda de las familias damnificadas, fueron invitados -entre otras autoridades- las alcaldesas de Quilpué, Valeria Melipillán, de Villa Alemana, Javiera Toledo y de Viña del Mar, Macarena Ripamonti. Asimismo, fue convocado el jefe comunal de Limache, Daniel Morales.

Y aunque ninguno de los cuatro asistió a la sesión, solo Morales envió un correo electrónico a la comisión indicando que no podría asistir por “compromisos agendados con anterioridad”.

Y precisamente esta inasistencia de las autoridades comunales, en particular de la alcaldesa Ripamonti, encendió los ánimos entre los diputados de oposición que integran la instancia y de otros legisladores invitados a la sesión.

El primero en intervenir fue el diputado Cristóbal Urruticoechea, del Partido Republicano, quien, tras manifestar su agradecimiento por la presencia de la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, expresó su “rechazo absoluto de que no estén los demás”, al señalar que los incendios en la región constituyen una situación compleja que requería la visión de todos los involucrados para ir en ayuda de las familias que resultaron damnificadas.

“El que no vengan los ministros, el que se ausenten los alcaldes, lo encuentro, de verdad, una falta de respeto enorme para todas las personas que han sido víctimas de esto”, sostuvo el parlamentario por el Biobío.

En esta misma línea, el diputado Miguel Becker (RN) sostuvo que “la ausencia de los alcaldes y alcaldesas que están dentro de las zonas o comunas damnificadas me parece inaceptable (…) Que no estén acá significa que hay poco interés por venir a plantear los temas”.

Agregó que la inasistencia de los jefes comunales “me parece una falta de respeto a esta comisión y al cargo de alcalde que ellos tienen”.

En tanto, la presidenta de la comisión, la UDI Marlen Pérez, manifestó que “la alcaldesa Ripamonti ni siquiera dio excusas en ninguna de las dos invitaciones que se le realizó de parte de esta comisión y me parece que es lamentable, porque esta es una instancia no de juicio (…) sino más bien de poder articular y poder aclarar muchas dudas que hoy tenemos de cómo se está llevando a cabo la reconstrucción”.

A su turno, el diputado Juan Carlos Beltrán (RN) coincidió en que “es una falta de respeto de parte de la alcaldesa (Ripamonti), que ni siquiera de una excusa, porque aquí no vamos a colocarla en juicio”, mientras que su par Héctor Ulloa (PPD) destacó que “efectivamente esto no tenía por objeto juzgar o cuestionar, sino que solamente requerir detalles. A mí lo que me preocupa es tratar de apurar lo máximo posible la urgencia de las ayudas”.

En el marco de esta discusión, la diputada republicana Chiara Barchiesi recordó el cartel que la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti mostró durante la última versión del Festival de Viña, donde se leía el mensaje “Ley de Incendios ¡Ahora!”

“Encuentro lamentable que la alcaldesa de Viña del Mar nos mande mensajes por el Festival de Viña por un cartel, pero sea incapaz de venir cuando la invitamos a la Cámara de Diputados. Entonces, lamento que las alcaldesas frenteamplistas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana no se hayan hecho presentes hoy día”, destacó.

A renglón seguido, indicó: “Que la alcaldesa (Ripamonti) no se entrometa, entonces, en la labor legislativa, si ha sido incapaz de cumplir con la normativa vigente. En agosto de 2021 se publicó la ley 21.364 sobre el sistema nacional de prevención y respuesta ante desastres. Tuvieron dos años para actualizar los planes de emergencia y no lo hicieron”.

Finalmente, el diputado Luis Sánchez, del Partido Republicano, se sumó a las críticas por la ausencia de los jefes comunales. “Particularmente la alcaldesa de Viña del Mar a mí me llama mucho la atención que no pueda estar acá. Estamos al lado (…) y entonces no se explica que tenga la agenda tan copada que le impida estar acá”, destacó.